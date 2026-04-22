Persija Jakarta Ditahan Imbang PSIM Yogyakarta 1-1 di Bali

Pertandingan BRI Super League 2025/2026 antara PSIM Yogyakarta dan Persija Jakarta berakhir imbang 1-1. PSIM unggul lebih dulu melalui gol Ezequiel Vidal, namun Persija berhasil menyamakan kedudukan melalui penalti Allano Lima. Maxwell gagal mengeksekusi penalti kedua untuk Persija. Hasil imbang ini merugikan kedua tim dalam persaingan di klasemen.

Pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 antara PSIM Yogyakarta dan Persija Jakarta berakhir imbang 1-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Rabu. PSIM unggul lebih dulu melalui gol Ezequiel Vidal di menit ke-4, memanfaatkan umpan dari Deri Corfe dan Savio Sheva.

Persija berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-18 melalui penalti yang dieksekusi oleh Allano Lima, setelah dilanggar Donny Warmerdam. Persija mendapatkan kesempatan emas untuk berbalik unggul melalui penalti kedua di menit ke-42, namun tendangan Maxwell berhasil ditepis oleh kiper PSIM, Cahya Supriadi. Babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Pada babak kedua, pelatih Persija melakukan beberapa pergantian pemain, memasukkan Gustavo Almeida, Alaeddine Ajaraie, Fajar Fathurrahman, dan Jean Mota untuk meningkatkan daya serang.

Namun, serangan Persija yang mengandalkan umpan-umpan crossing mudah dibaca oleh pertahanan PSIM. Peluang terakhir Persija di menit ke-90+8 melalui sundulan Gustavo juga gagal berbuah gol. Hasil imbang ini merugikan kedua tim. Persija gagal memanfaatkan kesempatan untuk mendekati pemuncak klasemen Persib Bandung, sementara PSIM masih belum mampu meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir.

Dengan hasil ini, Persija mengoleksi 59 poin dan berada di posisi ketiga, sementara PSIM naik ke peringkat sembilan dengan 39 poin. Persija akan menjamu Persis Solo pada pekan ke-30, sementara PSIM akan menjamu Persita Tangerang. Pertandingan berlangsung sengit dengan beberapa peluang yang tercipta dari kedua tim. PSIM, yang bermain di kandang tanpa penonton, menunjukkan performa yang solid, sementara Persija berusaha keras untuk meraih kemenangan.

Meskipun gagal meraih tiga poin, kedua tim tetap memberikan yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Pertandingan ini menjadi bukti persaingan ketat di BRI Super League 2025/2026, di mana setiap tim berjuang untuk meraih posisi terbaik di klasemen. Gol cepat dari PSIM memberikan tekanan pada Persija, namun Macan Kemayoran berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan. Penalti yang gagal dieksekusi dengan baik oleh Maxwell menjadi momen krusial dalam pertandingan ini.

Pergantian pemain yang dilakukan oleh Persija menunjukkan ambisi mereka untuk meraih kemenangan, namun pertahanan PSIM tetap kokoh. Hasil imbang ini menjadi pelajaran berharga bagi kedua tim untuk memperbaiki performa mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya. Pertandingan ini juga menunjukkan pentingnya kreativitas dalam serangan, karena umpan-umpan crossing yang terlalu sering dilakukan oleh Persija mudah dibaca oleh pertahanan PSIM. Dengan sisa pertandingan yang masih banyak, kedua tim masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen dan meraih gelar juara





