Persija Jakarta Desak Perbaikan Lapangan JIS Sebelum Konser

Persija Jakarta meminta manajemen Jakarta International Stadium memaksimalkan perawatan lapangan selama jeda pertandingan. Harapan suporter terhalang jadwal konser My Chemical Romance pada 22 November 2026.

Persija Jakarta terus mendorong pengelola Jakarta International Stadium untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada kondisi permukaan lapangan. Manajer klub, Ardhi Tjahjoko, mengungkapkan harapan agar pembenahan dapat dimaksimalkan secara optimal selama periode jeda internasional yang akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Tujuan utama dari desakan ini adalah memastikan kualitas rumput memenuhi standar permainan profesional yang diharapkan oleh seluruh komponen tim.

Mekanisme Perbaikan Dan Jeda Pertandingan

Ardhi Tjahjoko menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek teknis pada permukaan stadion yang masih memerlukan perhatian khusus untuk diselesaikan. Ia menyampaikan pemahaman bahwa proses restorasi dan perawatan lapangan tersebut bukanlah pekerjaan sederhana yang dapat diselesaikan secara instan. Ardhi menekankan bahwa diperlukan waktu yang cukup dan upaya serius dari pihak pengelola untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen klub optimist bahwa Jakarta International Stadium memiliki potensi besar untuk menjadi venue berlapis internasional dengan standar kualitas rumput kelas dunia.

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Sikap Pemain Dan Dampak Terhadap Pertandingan

Keluhan mengenai kualitas lapangan ini muncul secara masif setelah Persija Jakarta bertanding melawan Persebaya Surabaya di akhir pekan lalu. Para pemain serta staf kepelatihan melaporkan kesulitan signifikan dalam mengembangkan strategi permainan di atas permukaan yang tidak rata. Kondisi tanah yang bergelombang tersebut menghambat pergerakan bola dan membatasi kemampuan teknis para atlet untuk menampilkan performa terbaik mereka. Hal ini menjadi perhatian serius karena stabilitas permukaan lapangan merupakan faktor krusial dalam keamanan dan kualitas竞技 sport modern.

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Dampak Jadwal Konser Terhadap Harapan Suporter

Harapan para suporter Persija untuk melihat Rizky Ridho dan rekan-rekannya tampil maksimal di kandang sendiri tampaknya masih terkendala oleh faktor waktu. Jakarta International Stadium dijadwalkan kembali digunakan sebagai venue konser musik My Chemical Romance pada hari Minggu, 22 November 2026 mendatang. Jadwal konser internasional ini kemungkinan besar akan membatasi akses penuh bagi tim maintenance untuk melakukan pekerjaan restorasi berat yang membutuhkan waktu lama. Ketiadaan ruang untuk perbaikan mendalam sebelum event hiburan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya kondisi permukaan yang tidak ideal di masa depan.

Tim manajemen Persija menyadari sepenuhnya bahwa koordinasi antara jadwal kompetisi sepak bola dan event hiburan non-olahraga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, klub terus mendorong pihak pengelola untuk merencanakan pemeliharaan preventif yang lebih agresif saat jendela kosong berlangsung. Langkah ini dianggap vital untuk menjaga integritas pertandingan dan kenyamanan bermain bagi para atlet yang menggunakan fasilitas tersebut secara reguler. Komitmen bersama dari semua pihak diharapkan dapat menciptakan ekosistem stadion yang unggul dan berstandar tinggi.