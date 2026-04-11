Persija Jakarta Bungkam Persebaya Surabaya di BRI Super League, Eksel Runtukahu Bersinar

Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan penting atas Persebaya Surabaya dalam laga BRI Super League yang berlangsung sengit. Pertandingan yang digelar pada hari Sabtu (11/04/2026) ini menampilkan performa impresif dari Macan Kemayoran yang langsung tancap gas sejak menit awal. Allano Lima menjadi bintang dengan mencetak satu gol dari titik penalti, sementara Eksel Runtukahu menambah keunggulan Persija dengan dua golnya.

Kemenangan ini membawa Persija kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa pertandingan sebelumnya kurang memuaskan. Jakmania, suporter setia Persija, tentu saja bersorak gembira atas hasil positif ini, memberikan semangat tambahan bagi tim kesayangan mereka. Persebaya Surabaya, meskipun berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan, harus mengakui keunggulan Persija pada pertandingan kali ini, menunjukkan pentingnya efisiensi dalam memanfaatkan setiap peluang. Kemenangan ini juga menjadi bukti solidnya strategi yang diterapkan oleh pelatih Persija, yang berhasil memaksimalkan potensi pemain dan meredam serangan dari tim lawan.\Pertandingan dimulai dengan tempo yang tinggi, Persija langsung menunjukkan dominasinya dengan serangan-serangan cepat. Allano Lima hampir saja membuka keunggulan pada menit kelima, namun tendangannya masih melenceng dari sasaran. Tekanan Persija akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-14, ketika terjadi pelanggaran di kotak penalti Persebaya. Wasit, setelah melihat tayangan ulang VAR, memberikan hadiah penalti kepada Persija. Allano Lima yang maju sebagai algojo, dengan tenang berhasil mengkonversi penalti menjadi gol, membawa Persija unggul 1-0. Persebaya sempat membalas melalui gol Mihailo Perovic, namun gol tersebut dianulir karena offside. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Persija. Di babak kedua, Persebaya mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan, namun justru Persija yang kembali menambah keunggulan. Eksel Runtukahu, memanfaatkan bola liar di kotak penalti, sukses menjebol gawang Persebaya pada menit ke-54, mengubah skor menjadi 2-0. Eksel kembali mencetak gol pada menit ke-76, memanfaatkan umpan lambung dari Allano, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Persija. Persebaya tidak menyerah begitu saja, mereka terus berusaha memperkecil ketertinggalan, namun upaya mereka selalu kandas di lini pertahanan Persija. Beberapa peluang emas gagal dimaksimalkan, termasuk sundulan Risto Mitrevski yang membentur mistar gawang dan sundulan Bruno Paraiba yang hanya mengenai tiang gawang.\Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Persija untuk menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya di BRI Super League. Performa gemilang yang ditunjukkan oleh Allano Lima dan Eksel Runtukahu menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini. Kedua pemain tersebut menunjukkan kemampuan mereka dalam mencetak gol dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Selain itu, lini pertahanan Persija juga tampil solid, mampu meredam serangan-serangan dari Persebaya. Kemenangan ini juga memberikan dampak positif bagi mental pemain Persija, meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk terus berjuang meraih hasil terbaik. Sementara itu, Persebaya Surabaya perlu melakukan evaluasi terhadap performa mereka, terutama dalam hal efisiensi dalam memanfaatkan peluang dan memperkuat lini pertahanan. Pertandingan ini menjadi pelajaran berharga bagi kedua tim, menunjukkan pentingnya kerja keras, strategi yang tepat, dan mentalitas yang kuat dalam menghadapi setiap pertandingan. Daftar pemain yang diturunkan dalam pertandingan tersebut menunjukkan komposisi terbaik dari kedua tim. Persija menurunkan pemain-pemain andalan seperti Carlos Eduardo, Paulo Ricardo, dan Rizky Ridho, sementara Persebaya mengandalkan pemain seperti Andhika Ramadhani, Catur Pamungkas, dan Risto Mitrevski. Pertandingan ini juga menjadi bukti bahwa BRI Super League semakin kompetitif, dengan setiap tim berjuang keras untuk meraih kemenangan dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka





Persija Jakarta Persebaya Surabaya BRI Super League Eksel Runtukahu Allano Lima

Pelatih Persebaya Surabaya: Tekanan Ada di Persija Jakarta, Mereka Belum Menang 3 Pertandingan!Berita Pelatih Persebaya Surabaya: Tekanan Ada di Persija Jakarta, Mereka Belum Menang 3 Pertandingan! terbaru hari ini 2026-04-10 20:08:26 dari sumber yang terpercaya

Persija Jakarta Bertekad Raih Kemenangan Atas Persebaya Surabaya di Super League 2025/26Persija Jakarta menargetkan kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025/26. Pelatih Mauricio Souza menekankan pentingnya kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri tim setelah hasil kurang memuaskan di beberapa laga terakhir. Persiapan matang dan strategi khusus telah disiapkan untuk menghadapi gaya bermain agresif Persebaya.

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 11 April 2026Berita Prediksi Skor Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 11 April 2026 terbaru hari ini 2026-04-11 06:50:33 dari sumber yang terpercaya

Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persija Jakarta Siap Bangkit Saat Hadapi Persebaya SurabayaPersija Jakarta siap bangkit setelah tiga laga tanpa kemenangan saat menjamu Persebaya di GBK.

Susunan Pemain Persija Vs Persebaya: Maxwell dan Eksel Runtukahu StarterPersija Jakarta akan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Persija Jakarta Bungkam Persebaya Surabaya 3-0 di SUGBK, Allano Lima Jadi BintangPersija Jakarta berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Persebaya Surabaya dalam pertandingan BRI Super League yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Allano Lima menjadi bintang lapangan dengan mencetak gol pembuka dan membawa Macan Kemayoran meraih poin penuh.

