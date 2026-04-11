Persija Jakarta Bungkam Persebaya Surabaya 3-0 di SUGBK, Allano Lima Jadi Bintang

Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Persebaya Surabaya dalam pertandingan BRI Super League yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Allano Lima menjadi bintang lapangan dengan mencetak gol pembuka dan membawa Macan Kemayoran meraih poin penuh.

Allano Brendon De Souza Lima, pemain sepak bola Persija Jakarta , merayakan golnya ke gawang Persebaya Surabaya dalam pertandingan BRI Super League yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu, 11 April 2026. Persija berhasil meraih kemenangan gemilang di kandang dengan skor telak 3-0 atas Persebaya. Kemenangan ini menunjukkan dominasi Macan Kemayoran atas Bajul Ijo dalam laga tersebut.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, dengan Persija langsung menguasai jalannya permainan dan terus menekan pertahanan Persebaya. Kemenangan ini adalah hasil dari strategi jitu yang diterapkan oleh pelatih Mauricio Souza dan semangat juang tinggi para pemain Persija. Kemenangan ini memberikan dampak positif bagi Persija, meskipun tambahan tiga poin tidak mengubah posisi mereka di klasemen sementara, tetap di urutan ketiga dengan total 55 poin. Di sisi lain, Persebaya harus tertahan di peringkat keenam dengan koleksi 42 poin. Pertandingan ini menjadi bukti kemampuan Persija untuk tampil konsisten dan meraih hasil positif di setiap laga. Sejak menit pertama, Persija menunjukkan intensitas permainan yang tinggi, langsung menggempur pertahanan Persebaya. Para pemain Macan Kemayoran terus-menerus memberikan tekanan, memaksa Persebaya untuk bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Allano Lima menjadi bintang lapangan dengan golnya yang membuka keunggulan Persija. Persija Jakarta memulai pertandingan dengan tempo yang sangat tinggi. Di bawah arahan Mauricio Souza, tim langsung menekan dan mengurung pertahanan Persebaya. Macan Kemayoran tidak memberikan kesempatan bagi Persebaya untuk menguasai bola, membuat aliran bola hanya berkutat di wilayah pertahanan Persebaya selama lima menit pertama. Gempuran tanpa henti dilakukan oleh Persija, yang terus berupaya membongkar pertahanan Bajul Ijo. Allano Lima melepaskan tembakan pertama bagi Persija di menit kelima, meski bola masih melambung di atas mistar gawang. Rizky Ridho dan rekan-rekannya di Persebaya kesulitan mengembangkan permainan karena tekanan yang diberikan oleh Persija, memaksa mereka untuk terus bertahan. Momentum penting bagi Persija hadir di menit ke-13. Dua insiden terjadi di kotak penalti Persebaya, di mana Allano dan Eksel Runtukahu dijatuhkan secara bersamaan. Allano, yang maju sebagai algojo penalti, berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna di menit ke-16, membawa Persija unggul 1-0. Kemenangan ini tidak hanya memberikan tiga poin penting, tetapi juga meningkatkan moral dan kepercayaan diri para pemain Persija. Pertandingan ini menjadi catatan penting dalam perjalanan Persija di BRI Super League, menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka untuk bersaing di papan atas. Persija terus membuktikan diri sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam perburuan gelar juara. Van Basty Sousa terlihat membayangi Francisco Rivera dalam laga sengit tersebut. Selain itu, berita lain terkait sepak bola dan isu terkini juga turut menghiasi pemberitaan, seperti kerja sama Perancis-Indonesia dalam pengembangan sepak bola putri, hasil Final Four Proliga 2026, berita tentang adik Bupati Tulungagung yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pernyataan Rano terkait keamanan Jakarta, sengketa tanah Abang yang memanas, berita tentang Bupati Tulungagung yang tiba di Gedung Merah Putih karena OTT KPK, hasil pertandingan Arsenal vs Bournemouth, dan pandangan tentang Lautaro Martinez





