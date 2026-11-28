Persija Jakarta menyambut ulang tahun ke-98 dengan laga krusial melawan Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada 28 November 2026. Pelatih Shin Tae-yong dan kapten Rizky Ridho meminta The Jakmania mendukung skuad.

Persija Jakarta akan menghadapi laga krusial yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-98 berdirinya klub. The Macan Kemayoran dijadwalkan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu, 28 November 2026. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi klub untuk menunjukkan konsistensi performa di tengah jadwal yang padat.

Persiapan Shin Tae-yong Menghadapi Garudayaksa

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, telah menyiapkan strategi rotasi pemain untuk memastikan skuad tetap dalam kondisi prima. Dengan jadwal pertandingan yang padat di Liga Champions AFC dan Super League 2026/2027, menjaga kebugaran fisik pemain adalah prioritas utama. Shin menekankan bahwa rotasi ini dilakukan demi menjaga stabilitas performa tim sepanjang musim kompetisi yang menantang.

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Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh elemen skuad tanpa mengabaikan faktor kelelahan. Shin Tae-yong memahami bahwa kedalaman skuad harus dimanfaatkan dengan baik untuk menghadapi berbagai kompetisi. Rotasi juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pemain cadangan guna menunjukkan kapasitas mereka.

Kedua belah pihak, Persija Jakarta dan Garudayaksa FC, akan saling berebut poin dalam laga ini. Persiapan fisik dan taktik menjadi kunci bagi Shin Tae-yong untuk meraih hasil positif. Fokus utama adalah memastikan setiap pemain memahami peran mereka dengan baik di lapangan.

Tanggapan Shin Tae-yong Soal Isu Boikot Suporter

Shin Tae-yong secara terbuka menyikapi isu boikot tiket yang sempat mencuat di tengah masyarakat pendukung. Ia mengakui adanya pembicaraan di kalangan The Jakmania mengenai penolakan terhadap harga tiket yang dinilai tinggi. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan pentingnya kehadiran suporter untuk memberikan semangat kepada para pemain.

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Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia akan sangat berterima kasih jika para penggemar mau datang beramai-ramai ke Stadion Patriot Candrabhaga. Kehadiran massa suporter diyakini dapat menjadi kekuatan tambahan yang signifikan bagi skuad di lapangan. Dukungan penuh dari tribun menjadi bagian dari strategi mental bagi para pemain Macan Kemayoran.

Isu ini muncul karena dua faktor utama, yaitu lokasi pertandingan di luar Jakarta dan tarif tiket yang ditetapkan. Namun, Shin berusaha meyakinkan bahwa kehadiran suporter adalah bentuk dukungan nyata yang sangat dibutuhkan. Ia berharap komunikasi yang baik dapat menjaga solidaritas antara pelatih, pemain, dan suporter.

Dorongan Rizky Ridho agar Jakmania Hadiri Laga

Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, juga menyampaikan pesan yang senada kepada para pendukung. Ia berharap skuad bisa mendapatkan dukungan penuh dari The Jakmania dalam laga kandang spesial ini. Rizky Ridho menekankan bahwa semangat dari tribun dapat menjadi pembeda dalam pertandingan yang intens.

Rizky Ridho menegaskan bahwa tim akan mengerahkan segalanya untuk meraih kemenangan di laga spesial malam itu. Kemenangan tidak hanya menjadi hadiah bagi perayaan ulang tahun ke-98, tetapi juga langkah strategis di klasemen. Target utama adalah mengamankan tiga poin penuh untuk memperkuat posisi di puncak klasemen sementara.

Dengan adanya tekad kuat dari kapten dan pelatih, seluruh elemen Persija Jakarta siap tampil maksimal. Kombinasi antara kesiapan taktik dan dukungan suporter diharapkan dapat membawa hasil yang memuaskan. Persiapan matang ini menunjukkan keseriusan klub dalam menghadapi tantangan kompetisi.

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Detail Logistical dan Jadwal Pertandingan

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, bukan di markas mereka di Jakarta. Hal ini menambah tantangan tersendiri bagi Persija dalam beradaptasi dengan kondisi lapangan dan cuaca. Namun, lokasi ini tidak mengurangi niat tim untuk tampil dominant di depan penonton.

Pertandingan dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIB pada Sabtu, 28 November 2026. Fans diharapkan hadir lebih awal untuk mendukung tim sejak babak pertama. Kehadiran massal suporter akan menciptakan atmosfer khas yang selalu mendampingi Macan Kemayoran.

Biaya tiket yang ditetapkan sebesar Rp200.000 menjadi perhatian sebagian suporter. Meskipun demikian, Shin Tae-yong dan Rizky Ridho berusaha menjembatani kesenjangan ini dengan komunikasi terbuka. Harmoni antara manajemen, pemain, dan suporter adalah kunci keberhasilan tim di musim ini.

Dampak Positif Kemenangan bagi Klasemen Liga

Kemenangan dalam laga ini akan memberikan dampak signifikan terhadap posisi klasemen sementara Persija Jakarta. Tiga poin tambahan akan membuat tim semakin kokoh di puncak tabel. Konsistensi hasil ini vital untuk mempertahankan momentum positif sepanjang musim kompetisi.

Hasil positif juga menjadi kado manis bagi perayaan ulang tahun ke-98 Persija Jakarta. Perayaan ini akan lebih bermakna jika diiringi dengan prestasi di lapangan hijau. Tim akan berupaya keras untuk memberikan hadiah terbaik bagi seluruh keluarga besar klub.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari Shin Tae-yong serta Rizky Ridho, Persija Jakarta siap menghadapi Garudayaksa FC. Setiap elemen tim bekerja sama untuk memastikan kemenangan dapat diraih. Pertaruhan tinggi ini akan menjadi momen bersejarah bagi sejarah panjang klub.