Persija Jakarta Bertekad Raih Kemenangan Atas Persebaya Surabaya di Super League 2025/26

Persija Jakarta menargetkan kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025/26. Pelatih Mauricio Souza menekankan pentingnya kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri tim setelah hasil kurang memuaskan di beberapa laga terakhir. Persiapan matang dan strategi khusus telah disiapkan untuk menghadapi gaya bermain agresif Persebaya.

jpnn.com - Persija Jakarta memiliki ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan saat bertanding melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan kompetisi Super League musim 2025/26. Pelatih Persija, Mauricio Souza , dengan tegas menyatakan bahwa kemenangan atas tim yang dikenal dengan julukan Bajul Ijo tersebut sangat krusial untuk membangkitkan kembali semangat dan kepercayaan diri para pemainnya.

Performa Persija memang sedang dalam sorotan, mengingat dalam tiga pertandingan terakhir, mereka hanya mampu mengumpulkan dua poin, hasil dari dua kali hasil imbang dan sekali kekalahan yang tentu saja mengecewakan para pendukung setia Macan Kemayoran. Situasi ini mendorong tim untuk bekerja lebih keras dan fokus pada setiap aspek permainan, mulai dari strategi hingga mental pemain. Souza, sebagai juru taktik, memahami betul pentingnya meraih tiga poin penuh di setiap pertandingan, terutama melawan tim sekelas Persebaya yang dikenal memiliki kekuatan dan kualitas pemain yang mumpuni. Kemenangan akan menjadi suntikan motivasi yang sangat berharga bagi tim untuk terus berjuang dan bersaing di papan atas klasemen. Fokus utama saat ini adalah memaksimalkan potensi yang ada dan menampilkan performa terbaik di lapangan. Souza juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pertandingan sebelumnya, di mana Persija dinilai belum mampu menampilkan permainan terbaiknya. Dia meyakini bahwa jika tim mampu bermain maksimal, posisi mereka di klasemen akan jauh lebih baik dari yang sekarang. Hal ini menjadi cambuk bagi seluruh pemain untuk meningkatkan kualitas permainan dan menunjukkan performa yang lebih konsisten. Persiapan matang telah dilakukan, termasuk analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan Persebaya Surabaya. Souza menekankan pentingnya disiplin dalam bermain dan menjalankan strategi yang telah disiapkan. Persija juga berupaya keras untuk mengantisipasi gaya bermain agresif Persebaya, yang dikenal sangat kuat dalam menyerang. Strategi khusus telah dirancang untuk meredam serangan lawan dan memaksimalkan peluang untuk mencetak gol. Semua elemen tim, mulai dari pemain hingga staf pelatih, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meraih kemenangan dan memperbaiki posisi di klasemen. Persebaya Surabaya, di bawah arahan pelatih Bernardo Tavares, juga menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Setelah sempat tampil kurang konsisten di awal musim, Bajul Ijo kini mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Tavares, yang sebelumnya melatih Madura United, telah berhasil meracik strategi yang efektif dan meningkatkan kualitas permainan tim. Perubahan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Persija. Souza mengakui bahwa Persebaya adalah lawan yang kuat dan tidak boleh dianggap remeh. Persiapan khusus telah dilakukan untuk menghadapi strategi dan gaya bermain yang diterapkan oleh Tavares. “Kami sudah memiliki rencana yang matang dalam minggu ini,” ujar Souza. “Saya berharap besok kami bisa bermain dengan baik dan meraih kemenangan.” Pernyataan ini menunjukkan keyakinan dan semangat juang yang tinggi dari Souza dan seluruh tim Persija. Mereka bertekad untuk memberikan yang terbaik di lapangan dan meraih hasil yang positif. Kemenangan akan menjadi bukti kerja keras dan komitmen mereka terhadap tim dan para pendukung. Pertandingan melawan Persebaya Surabaya diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik. Kedua tim sama-sama memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Persija ingin kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki posisi di klasemen, sementara Persebaya ingin terus menunjukkan peningkatan performa dan membuktikan diri sebagai salah satu tim terkuat di liga. Pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi kedua tim dan menjadi tontonan menarik bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Dukungan dari para suporter, baik dari Persija maupun Persebaya, juga akan menjadi faktor penting dalam memberikan semangat kepada para pemain. Atmosfer pertandingan yang meriah dan penuh semangat akan menambah daya tarik pertandingan dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Persaingan ketat di lapangan diharapkan dapat menghasilkan pertandingan yang berkualitas dan menghibur





