Persija Jakarta Berhasil Menikung Persib Bandung dalam Perebutan Mariano Peralta

Persija Jakarta dilaporkan memenangkan persaingan ketat untuk mendapatkan jasa Mariano Peralta, bintang Borneo FC yang menjadi pemain terbaik liga musim lalu.

Persija Jakarta kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer pemain musim ini. Klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut dilaporkan telah berhasil mengamankan jasa penyerang tajam asal Argentina, Mariano Peralta .

Kabar ini menjadi kejutan besar mengingat pemain tersebut sebelumnya santer dikaitkan dengan klub rival abadi mereka, Persib Bandung. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Peralta berlangsung sengit, namun Persija mampu bergerak lebih cepat dan taktis dalam menyelesaikan proses negosiasi dengan sang pemain sehingga berhasil mengamankan kontraknya. Informasi mengejutkan ini pertama kali diungkap oleh seorang jurnalis asal Italia bernama Lorenzo Lepore melalui akun media sosial X miliknya.

Lepore menyebutkan bahwa Persija Jakarta kini berada di posisi terdepan dan hampir dipastikan akan segera meresmikan kedatangan Peralta. Berdasarkan sumber internal klub yang hadir dalam presentasi pelatih baru, konfirmasi mengenai bergabungnya Peralta sudah diberikan. Hal ini menandai kemenangan strategis bagi manajemen Persija dalam perburuan pemain bintang yang menjadi incaran banyak klub papan atas di Indonesia, terutama setelah melihat performanya yang konsisten di musim sebelumnya. Tidak hanya Persib Bandung yang mengalami kegagalan dalam mendapatkan jasa Peralta.

Beberapa klub besar lainnya seperti Persebaya Surabaya dan Dewa United juga sempat mencoba peruntungan mereka untuk membujuk eks bintang Borneo FC tersebut agar bersedia bergabung. Namun, terdapat satu kendala utama yang membuat proses transfer tersebut terhenti bagi Persib dan klub lainnya, yakni masalah biaya operasional yang sangat tinggi. Faktor finansial menjadi batu sandungan yang membuat klub-klub tersebut tidak mampu melanjutkan proses negosiasi, sementara Persija Jakarta tampaknya mampu memenuhi permintaan atau memberikan penawaran yang lebih menarik bagi sang pemain.

Dukungan terhadap kepindahan ini juga datang dari sosok Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan kegembiraannya setelah mendengar kabar bahwa Mariano Peralta telah resmi dikontrak oleh klub ibu kota. Menurut Shin, kehadiran Peralta akan memberikan dampak instan bagi kekuatan lini serang tim. Keinginan untuk menyambut Peralta dengan tangan terbuka menunjukkan betapa pentingnya peran pemain asal Argentina ini dalam skema permainan yang direncanakan untuk musim depan agar tim bisa tampil lebih dominan di setiap pertandingan.

Mariano Peralta memang menjadi komoditas paling panas di pasar transfer setelah menunjukkan performa yang sangat fenomenal saat membela Borneo FC. Pada musim Super League 2025/2026, ia mencatatkan statistik yang luar biasa dengan torehan 20 gol dan 14 assist. Pencapaian ini bukan hanya sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa ia adalah penggerak utama serangan Pesut Etam.

Berkat konsistensi dan ketajamannya di depan gawang, Peralta dinobatkan sebagai pemain terbaik kompetisi musim lalu, sebuah prestasi yang membuatnya menjadi target utama banyak tim yang ingin meningkatkan daya gedor mereka. Dengan berakhirnya kontrak Peralta bersama Borneo FC, jalan bagi Persija Jakarta menjadi semakin terbuka lebar. Kepindahan ini diprediksi akan memicu reaksi berantai di bursa transfer, di mana Persib Bandung dan klub lainnya mungkin akan mencari alternatif pemain asing baru untuk menambal kekosongan atau menandingi kekuatan Persija.

Rivalitas antara Persija dan Persib kini tidak hanya terjadi di atas lapangan hijau, tetapi juga bergeser ke meja negosiasi transfer, di mana strategi manajemen dalam merekrut pemain bintang menjadi kunci penting dalam memenangkan persaingan menuju gelar juara. Secara taktis, masuknya Peralta ke dalam skuad Macan Kemayoran akan memberikan dimensi baru dalam pola penyerangan. Kemampuannya tidak hanya terbatas pada penyelesaian akhir yang klinis, tetapi juga visi bermain yang luas untuk memberikan assist kepada rekan setimnya.

Hal ini akan sangat membantu pelatih dalam mengimplementasikan strategi permainan yang lebih ofensif dan agresif. Para pendukung Persija tentu berharap kehadiran pemain terbaik liga musim lalu ini dapat membawa klub kembali ke puncak kejayaan dan mendominasi kompetisi domestik dengan performa yang lebih stabil dan mematikan





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