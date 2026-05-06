Persija Gagal Jamu Persib di Jakarta untuk Kelima Kali Berturut-Turut, El Clasico Digelar di Samarinda

Persija Jakarta kembali gagal menjamu Persib Bandung di Jakarta untuk kelima kalinya berturut-turut. Izin keamanan tidak keluar, sehingga El Clasico harus digelar di Stadion Segiri, Samarinda. Sejak 2019, Persija belum pernah lagi menjamu Persib di ibu kota. Pertandingan terakhir di Jakarta terjadi pada 10 Juli 2019 di SUGBK dengan skor imbang 1-1. Sejak saat itu, SUGBK tidak lagi menjadi tempat El Clasico digelar. Lebih dari tujuh tahun berlalu, dan The Jakmania tak pernah lagi merasakan atmosfer El Clasico di jantung ibu kota. Musim 2020-2021, laga El Clasico tidak digelar karena kompetisi dihentikan akibat Covid-19. Musim berikutnya, pada 1 Maret 2022, Persija menjamu Persib di Bali dan kalah 2-0. Musim 2022-2023, laga Persija vs Persib yang sedianya digelar pada 4 Maret 2023 terpaksa ditunda karena Persija gagal mendapatkan izin bermain di Stadion Patriot Candrabhaga maupun SUGBK. Setelah penantian panjang, laga tunda itu akhirnya digelar pada 31 Maret 2023 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, dan Persija berhasil menang 2-0.

Persija Jakarta kembali mengalami kesulitan dalam menjamu Persib Bandung di kandangnya sendiri. Untuk kelima kalinya berturut-turut, Macan Kemayoran gagal memenuhi harapan suporter The Jakmania untuk menyaksikan El Clasico di Jakarta.

Izin dari pihak keamanan tidak keluar, sehingga pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 harus digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Keputusan ini tentu merugikan Persija yang masih berjuang untuk meraih gelar juara. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Persija harus menghadapi Persib di luar Jakarta. Sejak 2019, tim kebanggaan The Jakmania belum pernah lagi menjamu Persib di ibu kota.

Pertandingan terakhir di Jakarta terjadi pada 10 Juli 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Sejak saat itu, SUGBK tidak lagi menjadi tempat El Clasico digelar. Lebih dari tujuh tahun berlalu, dan The Jakmania tak pernah lagi merasakan atmosfer El Clasico di jantung ibu kota. Pada musim 2020-2021, laga El Clasico tidak digelar karena kompetisi harus dihentikan pada pekan ke-3 akibat pandemi Covid-19.

Musim berikutnya, pada 1 Maret 2022, Persija menjamu Persib di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, dalam lanjutan Liga 1 2021-2022. Laga di Pulau Dewata tersebut dimenangkan Persib dengan skor 2-0. Situasi ini terjadi karena kompetisi saat itu menggunakan sistem bubble akibat Covid-19. Musim 2022-2023 juga menorehkan drama tersendiri.

Laga Persija vs Persib yang sedianya digelar pada 4 Maret 2023 terpaksa ditunda karena Persija gagal mendapatkan izin bermain di Stadion Patriot Candrabhaga maupun SUGBK. Setelah penantian panjang, laga tunda itu akhirnya digelar pada 31 Maret 2023 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, dan Persija berhasil menang 2-0 lewat gol Riko Simanjuntak dan Michael Krmencik. Kemenangan manis di depan suporter sendiri, meski venue-nya bukan di Jakarta. Selain masalah venue, Persija juga harus menghadapi tantangan lain dalam perjalanan ke gelar juara.

