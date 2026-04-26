Persija Berjuang Menjaga Peluang Juara di Pekan ke-30 Liga Indonesia 2025/2026

Persija Jakarta harus menang dalam pertandingan pekan ke-30 Liga Indonesia 2025/2026 untuk tetap memiliki peluang meraih gelar. Meskipun tertinggal lima poin dari Persib Bandung, tim asal Jakarta masih berjuang dengan mengatasi masalah efektivitas penyelesaian akhir. Pelatih Mauricio Souza mengakui bahwa ini adalah tantangan yang telah dihadapi sejak awal musim, dan tim terus berusaha memperbaiki performa. Di sisi lain, Persis Solo datang dengan motivasi tinggi setelah menunjukkan peningkatan performa. Sementara itu, di luar Indonesia, pergerakan transfer mulai memanas, dengan Real Madrid dan Manchester United yang sedang merencanakan perombakan skuad.

Pekan ke-30 Liga Indonesia 2025/2026 menjadi momen krusial bagi Persija Jakarta , yang masih berjuang untuk mengejar juara. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin, 27 April 2026, Macan Kemayoran harus menang untuk menjaga harapan meraih gelar.

Saat ini, Persija masih berada di posisi kedua dengan 61 poin, tertinggal lima poin dari puncak klasemen yang dikuasai Persib Bandung dengan 66 poin. Dengan hanya lima pertandingan tersisa, kemenangan menjadi satu-satunya jalan untuk tetap berkompetisi. Namun, performa Persija dalam dua pertandingan terakhir menunjukkan masalah di lini depan. Meskipun mampu menciptakan banyak peluang, tim asal Jakarta kesulitan mencetak gol, seperti yang terlihat dalam hasil imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta dan kemenangan tipis atas PSBS Biak.

Pelatih Mauricio Souza mengakui bahwa ini adalah masalah yang telah dihadapi sejak awal musim. Ia menyatakan bahwa tim telah berusaha memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir, tetapi terkadang keberuntungan tidak menyertai. Souza juga menegaskan bahwa mereka terus menganalisis setiap pertandingan untuk mengidentifikasi titik lemah dan menyesuaikan latihan. Di sisi lain, lawan Persija dalam pertandingan ini, Persis Solo, datang dengan motivasi tinggi meskipun masih berada di papan bawah klasemen.

Tim asal Solo menunjukkan peningkatan performa, termasuk kemenangan atas Bhayangkara FC. Souza mengakui bahwa Persis adalah tim yang tidak mudah ditaklukkan, dan Persija harus fokus untuk menghindari kejutan. Sementara itu, di luar Indonesia, pergerakan transfer mulai memanas, dengan Real Madrid dan Manchester United yang sedang merencanakan perombakan skuad. Di Italia, Como 1907, klub milik orang kaya Indonesia, menghadapi tantangan di Stadion Luigi Ferraris melawan Genoa.

Selain itu, Barcelona tampak tak terbendung di La Liga, sementara Liverpool menghadapi masalah dengan kondisi Mohamed Salah. Kasus kontroversial juga melibatkan wasit Turki, Elif Karaarslan, yang kini menghadapi masalah hukum serius





