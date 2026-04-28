Persidangan Kasus Penyerangan Andrie Yunus Dilaksanakan di Pengadilan Militer, KontraS Boikot

Persidangan kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus akan dilaksanakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan tiga hakim berlatar militer. KontraS dan TAUD menolak menghadiri persidangan, menganggapnya sebagai sandiwara. Para terdakwa adalah anggota militer aktif yang disangkakan beberapa pasal KUHP. Kasus ini menjadi perhatian publik karena Andrie Yunus adalah aktivis yang sering mengkritik pemerintah dan TNI.

Persidangan kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus , Wakil Koordinator KontraS, akan dilaksanakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Pengadilan ini akan dipimpin oleh tiga hakim berlatar militer, yaitu Kolonel Chk Fredy Ferdian sebagai hakim ketua, Letnan Kolonel Kum Irwan Tasri, dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin.

Pihak TNI menjamin bahwa persidangan akan berjalan transparan dan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung proses peradilan. Fredy Ferdian, hakim ketua, menyatakan bahwa persidangan ini sama dengan Pengadilan Negeri, sehingga fakta-fakta persidangan dapat disaksikan oleh publik. Namun, pihak pembela Andrie Yunus, yang diwakili oleh KontraS dan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), menolak menghadiri persidangan. Mereka menganggap persidangan ini sebagai sandiwara yang tidak memiliki niat untuk mengungkap otak di balik serangan air keras terhadap Andrie Yunus.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan hadir pada sidang pertama yang dijadwalkan pada tanggal 29 April 2026. Dalam persidangan perdana, hakim akan membacakan surat dakwaan terhadap para terdakwa yang merupakan anggota militer aktif.

Mereka disangkakan beberapa pasal KUHP, antara lain Pasal 469 ayat (1) KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP, Pasal 468 ayat (1) KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP, dan Pasal 467 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP. KontraS memilih untuk boikot sidang ini karena merasa tidak adil dan tidak transparan. Selain itu, Ketua YLBHI juga menyatakan tidak percaya bahwa motif dendam ada di balik penyerangan terhadap Andrie Yunus.

Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama karena Andrie Yunus adalah aktivis yang sering mengkritik pemerintah dan TNI. Insiden ini terjadi pada 14 Maret 2026 di Yogyakarta, saat Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal. Demonstrasi mendukung Andrie Yunus juga telah dilakukan oleh aktivis di Yogyakarta.

Selain itu, kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur juga menyebabkan perjalanan kereta lain terhambat. Penumpang kereta jarak jauh yang terlibat dalam kecelakaan tersebut tetap setia menunggu hingga memilih batal berangkat





Komnas HAM Ungkap 14 Anggota BAIS pada Kasus Andrie YunusKomnas HAM menyampaikan hasil pemantauan peristiwa penyiraman air keras terhadap Aktivis Andrie Yunus.

Tim advokasi dorong dukungan publik untuk kawal kasus Andrie YunusTim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendorong dukungan publik untuk mengawal kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan ...

Komnas HAM: 14 Orang Diduga Terlibat Kasus Andrie YunusKomnas HAM melakukan analisis sejumlah rekaman CCTV dan menyatakan setidaknya terdapat 14 orang terlibat dalam serangan ke Andrie Yunus

Komnas HAM ungkap temuan baru kasus air keras Andrie YunusKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sejumlah temuan baru dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.

Kasus Andrie Yunus: Komnas HAM Temukan 14 Orang Saling Terhubung di Sekitar YLBHI

Kasus Andrie Yunus Disebut Terorisme Negara, Rakyat Tolak 'Sandiwara' Peradilan Militer

