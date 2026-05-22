Persib vs Persijap Jepara: Live Streaming, Imbauan, dan Kendala

Artikel ini membahas tentang link live streaming Persib vs Persijap Jepara, imbauan yang diberlakukan menjelang pertandingan, dan kendala yang dihadapi.

Link Live Streaming Persib vs Persijap Jepara, Maung Bandung Butuh Satu Poin untuk Juara Imbauan tersebut diberlakukan bertepatan dengan adanya dorongan bagi para pelanggan KA untuk datang lebih awal ke stasiun keberangkatan pada 23 dan 24 Mei 2026 guna mengantisipasi risiko tertinggal kereta akibat potensi kelumpuhan arus lalu lintas menjelang laga pamungkas Bandung melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu 23 Mei dan kemungkinan konvoi pada Minggu 24 Mei 2026.

Kami mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan selama berada di lingkungan stasiun maupun di dalam perjalanan kereta api. Untuk itu, pelanggan diimbau agar tidak menggunakan atribut sepak bola dari masing-masing klub demi menjaga suasana perjalanan tetap kondusif dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa, kata Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo di Bandung, Jumat.

Kuswardojo memaparkan, imbauan soal identitas klub sepak bola ini sengaja ditempuh sebagai langkah preventif demi meminimalkan gesekan psikologis di ruang publik transportasi massal dan menjamin kenyamanan lintas penumpang umum. Di sisi lain, pergerakan masif suporter menuju pusat kota dan kawasan sekitar Stadion GBLA diprediksi akan memicu kemacetan parah di sejumlah ruas jalan utama.

Kondisi ini dipastikan bakal menghambat waktu tempuh para calon penumpang yang hendak mengakses Stasiun Bandung, Stasiun Kiaracondong, maupun stasiun sekunder lainnya di wilayah Daop 2 seperti Cimekar yang berdekatan dengan Stadion GBLA. KAI Daop 2 Bandung mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa kereta api untuk datang lebih awal ke stasiun, khususnya pada tanggal 23 dan 24 Mei 2026.

Adanya pertandingan sepak bola Persib dan Persijap di Stadion GBLA diperkirakan meningkatkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju stasiun maupun pusat kota. KAI Daop 2 Bandung memastikan operasional grafik perjalanan kereta api jarak jauh tetap berjalan normal sesuai dengan jadwal keberangkatan dan mengedepankan aspek ketepatan waktu. Manajemen perkeretaapian kini mengintensifkan koordinasi melekat dengan jajaran pengamanan internal dan aparat kewilayahan guna mengantisipasi lonjakan kepadatan akses masuk stasiun selama akhir pekan ini





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Vs Persijap Jepara Live Streaming Imbauan Kendala

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Persib Bandung Selangkah Lagi Juara, Ramon Tanque Ingatkan Bahaya Persijap JeparaPersib Bandung fokus hadapi Persijap Jepara di laga terakhir untuk juara Super League 2025/26 tanpa tergantung hasil tim lain

Read more »

Gelar Juara Persib di Depan Mata, Julio Cesar Ingatkan Jangan Lengah Lawan PersijapJulio Cesar meminta Persib Bandung fokus penuh melawan Persijap Jepara demi menyegel gelar juara Liga 1.

Read more »

Persijap Bertekad Batalkan Pesta Juara Persib di BandungPersijap Jepara akan coba bikin kejutan di Bandung, rencana pesta juara Persib bisa batal jika…

Read more »

Prediksi BRI Super League: Persib vs Persijap 23 Mei 2026Prediksi Persib vs Persijap, Skor Persib vs Persijap, Jadwal Persib vs Persijap, Susunan pemain Persib vs Persijap, Siaran langsung Persib vs Persijap

Read more »