Persib vs Bali United: Laga Panas di GBLA, Hodak Waspadai Kebangkitan Lawan

Persib Bandung akan menjamu Bali United dalam laga krusial Super League 2025/26 di Stadion GBLA. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mewaspadai kekuatan Bali United setelah kemenangan telak mereka atas PSBS Biak, sementara Persib bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen. Laga ini diprediksi berlangsung sengit dengan kedua tim memiliki motivasi tinggi.

Pertandingan sengit akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu, 12 April 2026, dalam lanjutan pekan ke-27 Super League musim 2025/26. Laga yang mempertemukan Persib Bandung dan Bali United ini menjadi sorotan utama, dengan Persib berambisi mempertahankan posisi puncak klasemen, sementara Bali United bertekad memberikan perlawanan sengit.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, memberikan perhatian khusus terhadap kekuatan Bali United setelah mereka berhasil mengamuk dengan kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak. Hodak menekankan bahwa kemenangan adalah harga mati bagi timnya untuk menjaga jarak aman di puncak klasemen. Persib saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 61 poin, unggul empat angka dari Borneo FC yang terus membuntuti. Di sisi lain, Bali United berada di peringkat ke-10 dengan 36 poin, namun mereka datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa gemilang. Dalam konferensi pers menjelang laga, Hodak mengungkapkan pentingnya pertandingan ini dan target timnya untuk mempertahankan rekor kemenangan kandang. Marc Klok, gelandang andalan Persib, juga menyatakan optimismenya terhadap kemampuan timnya untuk menaklukkan Bali United di GBLA, dengan target tambahan lima kemenangan untuk mengamankan gelar juara. Hodak mengakui kekuatan ofensif Bali United yang sangat menyerang, tetapi juga melihat adanya celah di lini pertahanan mereka yang bisa dimanfaatkan. Ia menyoroti gaya bermain terbuka Bali United yang membuat kiper mereka seringkali harus bekerja keras. Persiapan Persib sendiri terbilang matang, dengan sebagian besar pemain dalam kondisi fit, kecuali Julio Cesar yang harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, dengan kedua tim sama-sama memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Persib ingin memperkokoh posisi di puncak klasemen, sementara Bali United berambisi memperbaiki peringkat dan menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang patut diperhitungkan.





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Bali United Super League Bojan Hodak Marc Klok

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bali United Datang dengan Modal Pesta Gol, Bojan Hodak Tegaskan Kiper Persib Masih Sulit DitembusPelatih Persib, Bojan Hodak pastikan timnya akan beri perlawanan terbaik untuk Bali United yang datang dengan modal pesta gol ke gawang PSBS Biak.

Read more »

Stiker Tajam Persib Pastikan Bali United Jadi Korban Terdekat Jelang 8 Laga Sapu Bersih KemenanganPenyerang Persib, Ramon Tanque optimis timnya bisa kalahkan Bali United demi misi delapan laga sapu bersih kemenangan.

Read more »

Ramon Tanque tekankan Persib jaga fokus jelang lawan Bali UnitedPenyerang Persib Bandung Ramon Tanque menekankan ia dan rekan-rekannya terus menjaga fokus menjelang laga lanjutan pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 ...

Read more »

Jelang Persib vs Bali United, Marc Klok optimistis menangGelandang Persib Bandung Marc Klok mengaku optimistis timnya akan mampu meraih kemenangan saat melawan Bali United dalam laga pekan ke-27 BRI Super League ...

Read more »

Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang HadirPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Persib Bandung Waspadai Bali United, Ramon Tanque Anggap Sisa Laga Seperti FinalPersib Bandung bersiap hadapi Bali United di pekan ke-27 BRI Super League. Ramon Tanque sebut sisa laga seperti final, penting untuk fokus maksimal menghadapi Bali United

Read more »