Persib Bandung mengunci juara Grup E ACL Two dengan skor 3-1 atas FC Seoul. Maung Bandung meraih 15 poin sempurna dari lima laga dan resmi melaju ke babak 16 besar.

Persib Bandung memastikan diri menjadi juara Grup E ACL Two setelah mengalahkan FC Seoul dengan skor telak 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ( GBLA). Kemenangan ini membawa Maung Bandung mengumpulkan total 15 poin sempurna dari lima pertandingan yang dimainkan. Pencapaian tersebut sekaligus mengunci tiket menuju babak 16 besar Asian Club League 2 bagi klub asal Jawa Barat ini.

Proses Kemenangan dan Pencetak Gol

Persib Bandung memulai pertandingan dengan tekanan agresif sejak bola bergerak pertama kali. Gol pertama Tim Maung lahir pada menit keenam melalui sundulan Mariano Peralta. Peralta memanfaatkan umpan dari luar kotak penalti yang dikirim oleh Sandy Walsh, sehingga kiper Baek Jongbum dari FC Seoul tidak mampu menahan bola tersebut.

Also read Persib kunci gelar juara Grup E ACL Two usai kalahkan FC Seoul 3-1

FC Seoul segera merespons upaya balas dendam hanya dua menit kemudian. Moon Seon-min mencoba menyamakan kedudukan melalui tembakan jarak dekat, namun kiper Persib Teja Paku Alam berhasil mengamankan gawangnya dengan baik. Luka Menalo sempat memberi ancaman pada menit ke-10, namun gol yang dicetaknya dibatalkan wasit karena pelanggarannya berada dalam posisi offside.

Keseimbangan permainan mulai bergeser saat FC Seoul meningkatkan tempo serangan ke lini pertahanan Persib Bandung. Teja Paku Alam melakukan penyelamatan krusial dengan menggagalkan suntakan Cho Young-wook pada menit ke-22. Upaya ini dilanjutkan dengan menepis tendangan Yazan Alarab pada menit ke-30, menjaga skor tetap menguntungkan tuan rumah.

Advertisement

Posisi Pihak Berkepentingan dan Taktik

FC Seoul akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-37 melalui sundakan Leonardo Ruiz. Gol penyeimbang ini terjadi karena kiper Teja Paku Alam gagal menghalau serangan tersebut. Namun, respon cepat Persib terjadi empat menit sebelum jeda babak pertama ketika Luka Menalo menggetarkan jala lawan, mengembalikan keunggulan menjadi 2-1.

Pelatih Persib Bandung, Tolic, melakukan perubahan taktis penting pada menit ke-65. Ia menurunkan Beckham Putra Nugraha dan Uilliam Barros untuk menggantikan Luka Menalo dan Ragnar Oratmangoen. Perubahan ini bertujuan untuk menyegarkan daya gedor serangan yang sempat mereda di paruh kedua pertandingan.

Perubahan lainnya dilakukan dengan masuknya Thom Haye dan Luciano Guaycochea menggantikan Adam Alis dan Gakuto Notsuda. Langkah ini diambil untuk menjaga ritme permainan dan memastikan stabilitas tim selama menit-menit akhir laga berlangsung di hadapan ribuan suporter.

Dampak Langsung dan Langkah Selanjutnya

Keunggulan telak di depan publik sendiri membuka peluang besar bagi Persib Bandung untuk melakukan rotasi pemain. Pelatih dapat mengatur tenaga pemain kunci menjelang fase gugur yang lebih berat. Sebaliknya, FC Seoul harus mempertaruhkan nasib kelolosan mereka di laga pamungkas mengingat posisi yang terlanjur tertinggal.

Advertisement

Gol penentu kemenangan 3-1 bagi Persib Bandung dicetak oleh Beckham Putra Nugraha pada menit ke-78. Aksi solorunnya yang sukses melewati beberapa pemain bertahan FC Seoul dan mengecoh kiper Baek Jongbum menjadi momen krusial yang mengunci hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi sepak bola Indonesia di kancah Asia.

Sebelum pertandingan berakhir, upaya penambahan gol masih terjadi. Uilliam Barros nyaris memperlebar jarak skor melalui sundulan pada menit ke-79. Upaya FC Seoul untuk mempersempit selisih juga terlihat saat bek asal Prancis, Gabriel Mutombo, masuk menggantikan Julio Cesar pada menit ke-81.