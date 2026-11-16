Persib Hadapi Shan United di Shopee Cup 19 November 2026

Persib Bandung menghadapi Shan United di GBLA pada 19 November 2026. Mariano Peralta tekankan pentingnya dukungan penuh Bobotoh demi meraih kemenangan di Shopee Cup.

Persib Bandung dijadwalkan melakoni laga penting menghadapi wakil Myanmar, Shan United, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Kamis, 19 November 2026. Pertemuan krusial dalam ajang Shopee Cup ini akan menjadi ajang pembuktian bagi para pemain dalam menunjukkan kualitas terbaiknya di hadapan para pendukung setia mereka.

Mekanisme Persiapan dan Motivasi Tim

Mariano Peralta, salah satu elemen kunci dalam skuad Maung Bandung, secara terbuka berharap agar dukungan penuh dari para Bobotoh dapat menjadi bahan bakar motivasi tambahan bagi tim saat tampil di depan publik sendiri di kandang. Pemain ini menyadari bahwa tekanan dan energi positif dari penonton lokal memiliki peran vital dalam menentukan jalannya pertandingan, terutama di laga-laga yang dinilai sulit.

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Peralta menekankan bahwa tidak ada alasan bagi para pemain untuk bersikap meremehkan lawan dari Myanmar tersebut. Ia mengingatkan seluruh rekan setimnya untuk tetap fokus dan disiplin, mengingat bahwa setiap detik dalam pertandingan bisa menentukan hasil akhir dari laga yang akan berlangsung di tengah sorotan besar penggemar sepak bola Indonesia.

Kompetisi Shopee Cup dan Rekam Jejak Shan United

Peralta menilai bahwa Shopee Cup bukan kompetisi yang dapat dipandang sebelah mata, meskipun seluruh peserta berasal dari kawasan Asia Tenggara. Ia menjelaskan bahwa sejumlah klub yang mengikuti turnamen ini memiliki kualitas yang sangat mumpuni, termasuk tim-tim yang juga tengah bersaing di kompetisi antarklub Asia dengan tingkat kesulitan tinggi.

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Klub asal Myanmar tersebut, Shan United, tercatat memiliki rekam jejak prestasi domestik yang impresif. Tim ini mampu meraih gelar M-League selama enam musim berturut-turut, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan konsistensi dan dominasi mereka di kompetisi domestik Myanmar. Rekam jejak ini menjadikan Shan United sebagai lawan yang berpotensi memberikan perlawanan sangat sulit bagi Persib dalam fase grup.

Pengalaman sebelumnya saat menghadapi Port FC juga menjadi gambaran nyata bagi Persib bahwa persaingan di Shopee Cup berlangsung sangat ketat. Setiap peserta memiliki kualitas yang patut diperhitungkan, sehingga tidak ada laga yang bisa dianggap mudah. Peralta pernah menyampaikan bahwa banyak tim hebat di ASEAN yang siap memberikan tantangan di setiap pertandingan yang mereka hadapi.

Dampak Nyata bagi Fans dan Prospek Ke Depan

Peralta menegaskan ambisi Persib untuk menjadikan Shopee Cup sebagai ajang meraih prestasi nyata bagi Maung Bandung. Ia menginginkan agar tim mampu menjaga konsistensi performa dan memburu kemenangan dalam setiap pertandingan, baik ketika bermain di kandang maupun saat menjalani laga tandang. Konsistensi ini menjadi kunci untuk bisa menembus babak selanjutnya dengan kuat.

Atlet ini juga menyebutkan bahwa ia ingin kemenangan dapat diraih di setiap kesempatan yang ada. Oleh karena itu, ia mengharapkan Bobotoh untuk terus mendukung tim di setiap pertandingan, baik saat laga kandang di GBLA maupun saat laga tandang. Dukungan moral dari suporter diyakini dapat meningkatkan semangat juang para pemain di lapangan.

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Secara keseluruhan, laga antara Persib Bandung dan Shan United pada 19 November 2026 diharapkan dapat menjadi bukti ketangguhan tim di kancah Asia Tenggara. Dengan persiapan mental yang matang dan dukungan penuh dari suporter, Maung Bandung berusaha keras untuk membuktikan bahwa mereka adalah salah satu tim terkuat dalam turnamen bergengsi ini.