Persib dan Borneo FC Siap Hadapi Musim 2026/2027 dengan Jadwal Padat

I.League telah memaparkan gambaran jadwal kompetisi yang akan dijalani kedua tim agar mereka bisa mempersiapkan skuad dan program latihan dengan lebih baik. Dukungan tersebut disiapkan agar klub dapat bersaing secara maksimal di level domestik maupun internasional.

Bandung yang akan menjalani musim 2026/2027 dengan jadwal padat di empat kompetisi berbeda. Dukungan tersebut disiapkan agar klub dapat bersaing secara maksimal di level domestik maupun internasional.

Menurut Asep, I.League telah memaparkan gambaran jadwal kompetisi yang akan dijalani kedua tim agar mereka bisa mempersiapkan skuad dan program latihan dengan lebih baik. I.League memiliki komitmen untuk mendukung klub-klub Indonesia yang tampil di level internasional. Namun, penyusunan jadwal tidak selalu mudah karena banyak faktor yang harus diperhitungkan. Spirit-nya adalah kami pasti mendukung.

Mudah-mudahan kami bisa meminimalisir hal-hal yang sifatnya menyulitkan klub ketika berkompetisi. Salah satu tantangan terbesar biasanya muncul ketika klub berhasil melaju hingga fase gugur kompetisi Asia. Sebab, jadwal dari AFC sering kali baru diketahui mendekati pertandingan sehingga menyulitkan proses sinkronisasi dengan agenda domestik. Meski demikian, I.League menilai situasi pada fase grup relatif lebih mudah diantisipasi.

Dengan dukungan tersebut, I.League berharap Persib dan Borneo FC mampu tampil kompetitif di seluruh ajang yang mereka ikuti tanpa mengalami kendala besar akibat padatnya kalender pertandingan. Sejumlah artikel VIVA Bola masuk dalam deretan terpopuler Sabtu 20 Juni 2026. Salah satunya terkait kabar Bojan Hodak masuk daftar kandidat pelatih klub liga Malaysia. Susunan pemain resmi Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026 lengkap dengan jadwal, cara nonton gratis TVRI Nasional, serta link live streaming MAXStream dan Folaplay.

Profil dan sepak terjang Ezra Walian, eks akademi Ajax yang sempat kena ban FIFA. striker naturalisasi itu berpeluang jadi mesin gol Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Matchday 2 Piala Dunia 2026 berlanjut ke duel tim-tim yang berada di Grup E, Grup F, dan Grup H pada Minggu (21/6/2026). Salah satunya Jerman vs Pantai Gading. Nasib nahas dialami seorang ibu hamil di Karanganyar yang menjadi korban salah sasaran dalam bentrokan antar-perguruan silat. Lemparan batu yang mengenainya ibu hami





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