Persib Bandungi Isenmulang FC, Igor Tolic Absen dan Taktik Dijaga Asisten

Persib Bandung menghadapi Isenmulang FC dengan Igor Tolic terlarang. Asisten Zlatko Runje pastikan persiapan lancar dan strategi tetap diterapkan di laga BRI Super League.

Persib Bandung bersiap menjalani laga penting di kandang mereka dengan menghadapi Isenmulang FC dalam kompetisi BRI Super League. Pangeran Biru menetapkan target tegas untuk mengamankan tiga poin penuh dalam pertandingan ini. Namun, situasi di lini kepelatihan menjadi catatan tersendiri bagi klub asal Bandung. Pelatih kepala Igor Tolic tidak dapat mendampingi tim secara langsung di pinggir lapangan. Ia menjalankan hukuman larangan akibat akumulasi kartu kuning yang ia terima sebelumnya. Meski tidak hadir fisik, tanggung jawab besar tetap berada di pundaknya. Ia tetap menyusun strategi dan mengatur jalannya permainan dari balik layar. Tim akan menerapkan taktik yang telah dirancang oleh sang pelatih utama.

Persiapan Tim Dijaga Zlatko Runje

Kehadiran asistensi menjadi kunci kelancaran proses latihan menjelang pertandingan. Zlatko Runje, yang bertindak sebagai pelatih asisten, memastikan bahwa seluruh persiapan berjalan dengan baik. Ia menyatakan bahwa kondisi fisik dan mental seluruh pemain serta staf pelatih dalam keadaan siap. Mereka telah melaksanakan strategi yang telah disepakati bersama Igor Tolic. Runje menekankan bahwa sosok kepemimpinan Tolic tetap terasa oleh para pemain. "Igor tetap bersama tim dan mengatur segalanya," terang Runje. "Kami akan membantu menerapkan semua idenya kepada tim agar para pemain merasakan ada sosok yang memimpin selama pertandingan." Harapannya, seluruh rangkaian persiapan ini dapat membuahkan hasil positif.

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Momentum Positif Isenmulang FC

Di sisi lain, Isenmulang FC datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tim tamu ini telah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa mengalami kekalahan. Deretan hasil gemilang itu meliputi kemenangan satu nol atas Persijap Jepara. Mereka juga berhasil bermain imbang satu satu melawan Java United. Selain itu, Isenmulang FC mampu menahan PSIM Yogyakarta tanpa gol. Momentum positif ini menjadikan mereka kandidat kuat untuk memberikan perlawanan sengit. Mereka memiliki peluang nyata untuk merebut poin dari laga ini. Motivasi tim terlihat sangat tinggi dalam setiap sesi latihan yang mereka lakukan.

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Optimisme Pelatih Mundari Karya

Coach Isenmulang FC, Mundari Karya, mengakui kualitas tinggi yang dimiliki oleh Persib Bandung. Ia menyatakan bahwa tim lawan memang sangat patut untuk diwaspadai dalam pertandingan ini. Namun, kehati-hatian tersebut tidak mengurangi keyakinan timnya untuk bertarung. Mundari Karya merasa bahwa persiapan yang telah dilakukan sangat bermotivasi. Beberapa aspek strategi lawan memang menjadi fokus utama perhatian mereka. Ia tetap optimistis bahwa timnya memiliki peluang untuk mencuri poin di Kabupaten Bandung. Perlawanan yang gigih dan taktik yang tepat menjadi kunci harapan mereka. Pertandingan ini akan ditayangkan melalui layanan live streaming Vidio. Penonton dapat memilih paket sesuai kebutuhan untuk menyaksikan laga ini secara langsung.