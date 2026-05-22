Persib Bandung vs Persijap Jepara: Jam Tayang, Head to Head, dan Prediksi

Lanjutan Super League 2025/2026, Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara dalam laga penentu gelar juara. Head to Head, keunggulan, dan jam tayang dihidangkan. Juga, prediksi skuat Maung Bandung.

Persib Bandung telah memimpin tabel sementara Super League 2025/2026 dengan memperoleh 78 poin. Di posisinya kedua, Borneo FC mendapatkan 76 poin, yang akan melawan Malut United di Stadion Segiri, Samarinda.

Persib memiliki head to head unggul atas Borneo FC, yang membuatnya hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk mengamankan gelar musim ini. Duel melawan Persijap dipastikan menjadi laga krusial bagi Skuad Maung Bandung. Berdasarkan informasi dari Instagram resmi Super League, pertandingan Persib Bandung vs Persijap Jepara akan tayang secara langsung di Indosiar. Selain laga Persib Bandung vs Persijap Jepara, pada pekan terakhir juga dimainkan melalui layanan streaming.

Persijap Jepara diperkirakan tidak akan menjadi lawan enteng bagi Persib. Pada pekan sebelumnya, Laskar Kalinyamat berhasil menahan imbang Borneo FC, yang membantu Persib tetap berada di puncak klasemen. Selain itu, Persijap juga tercatat sebagai tim pertama yang mampu mengalahkan Persib pada musim ini. Saat bertemu di Stadion Gelora Bumi Kartini pada 18 Agustus 2025, Persijap menang dengan skor 2-1





