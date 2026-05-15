Persib Bandung vs Persija Jakarta: Laga Derbi Indonesia, Laga Klasikal

The Knowledge, rubrik dari The Guardian, membahas fenomena unik di dunia sepak bola, termasuk fenomena rivalitas lokal di Indonesia. The Guardian juga menelusuri berbagai derbi di dunia lain, termasuk di Selandia Baru dan Italia, sebelum menoleh ke Indonesia untuk menggambarkan betapa luasnya cakupan rivalitas lokal di tanah air.

Ribuan suporter Persija yang memadati stadion langsung bersorak histeris saat tim Macan Kemayoran berhasil membuka keunggulan pada babak pertama. Minggu (10/5/2026). Persaingan yang kerap dijuluki sebagai El Clasico Indonesia tersebut dibahas secara mendalam dalam rubrik" The Knowledge " yang mengupas fenomena unik di dunia sepak bola.

Nama Persib Bandung dan Persija muncul dalam diskusi mengenai laga derbi dengan jarak tempuh terjauh antara dua markas klub yang bersaing. Pembahasan ini bermula dari pertanyaan seorang pembaca mengenai rekor jarak tempuh dalam sebuah laga bertajuk derbi. Sebagai perbandingan, di liga domestik mereka, partai antara Carlisle melawan Barrow yang berjarak 78 mil (125 km) dianggap sebagai derbi terjauh.

"Kedua klub terletak di ujung Cumbria yang berlawanan dan jarak antara kedua lapangan sekitar 78 mil dengan mobil. Apakah ini menjadikannya jarak terjauh antara dua tim yang terlibat dalam sebuah 'derbi'?

" The Guardian kemudian membedah berbagai derbi di belahan dunia lain, termasuk di Selandia Baru dan Italia, sebelum akhirnya menoleh ke Indonesia untuk menggambarkan betapa luasnya cakupan rivalitas lokal di tanah air. Aksi gelandang Persib Bandung Adam Alis memperdayai pertahanan Persija Jakarta mencetak gol penyama kedudukan dalam laga pekan ke-32 Super League 2025-2026, Minggu (10/5/2026) di Stadion Segiri. Mereka memberikan estimasi jarak antara Jakarta dan Bandung yang menjadi basis kedua pendukung fanatik tersebut.

"Lebih jauh lagi, kami mesti menyebut derbi antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, yang terjadi di derbi Indonesia, atau Laga Klasikal dalam sebutan lokal," urai media Inggris tersebut. Cetak Brace, Adam Alis Masuk Daftar Elite Top Skor Persija vs Persib Diperiksa Bea Cukai Soekarno-Hatta gara-gara Kartu Pokemon, Wanita Ini Menangis Mengaku Ditekan Trump dan Xi Jinping Sepakat Ingin Selat Hormuz Dibuka, Akan Lawan Iran?

Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.

KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Persija Jakarta El Clasico Indonesia The Knowledge The Guardian Derbi Indonesia Laga Klasikal Jarak Tempuh Terjauh Carlisle Melawan Barrow Selandia Baru Italia Indonesia Rivalitas Lokal Adam Alis Persija Vs Persib Super League 2025-2026 Stadion Segiri Bea Cukai Soekarno-Hatta Kartu Pokemon Trump Xi Jinping Selat Hormuz Iran

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FFI Resmi Ganti Nama Jadi AFI, Incar Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028: Atta Halilintar Wakil Ketua Umum 1, Budi Setiawan SekjenFederasi Futsal Indonesia berganti nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia.

Read more »

Saham Indonesia Berpotensi Tembus MSCI, OJK Sebut Masih Tertahan PembekuanOJK mengungkapkan MSCI yang membekukan saham Indonesia sehingga menahan saham-saham Indonesia masuk indeks.

Read more »

Pelatih Thailand Sebut Laga Lawan Timnas Indonesia Adalah Derby ASEAN SesungguhnyaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Bangkit Dramatis, Amri/Nita Selamatkan Indonesia di Thailand Open 2026 usai Laga Sengit Tiga GimAmri Syahnawi/Nita Violina Marwah lolos dramatis ke babak kedua Thailand Open 2026 usai bangkit menundukkan wakil Prancis lewat pertarungan tiga gim sengit.

Read more »