Persib Bandung menghadapi Bali United di GBLA, Minggu 22 November 2026. Persiapan kedua tim untuk pertandingan krusial pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Persib Bandung akan menggelar laga penting di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Bandung, pada Minggu 22 November 2026 pukul 19.00 WIB. Pertemuan ini merupakan bagian dari pekan ke-10 Super League 2026/2027 yang diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik dan berisiko tinggi di musim ini.

Performa Impresif Bali United Menuju Markas Persib

Bali United masuk ke laga ini dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 6-0 atas Shan United. Kemenangan tersebut dicapai dalam lanjutan kompetisi ASEAN Club Championship 2026/2027 yang menunjukkan kapabilitas tim di kancah Asia. Serdadu Tridatu juga baru saja mengamankan hasil gemilang dengan kemenangan 3-0 atas Persik Kediri di laga domestik terbaru mereka.

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Persiapan fisik dan taktis tim asuhan Johnny Jansen terlihat cukup maksimal menjelang kunjungan ke Jawa Barat. Bali United sempat menjalani uji coba tertutup yang melibatkan Timnas Indonesia, sebuah sesi yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Motivasi utama para pemain adalah memastikan tiga poin penuh dibawa pulang dari markas Persib untuk memperkecil selisih poin.

Situasi Persib yang Membutuhkan Pemulihan Momentum

Di sisi lain, Persib Bandung sedang berusaha keras untuk kembali ke jalur kemenangan setelah harus menelan kekalahan 1-2 dari Java United pada pertandingan pekan ke-9. Tim yang dipimpin oleh Igor Tolic saat ini menempati posisi keenam di klasemen sementara dengan perolehan 16 poin dari lima kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka memiliki rekam jejak yang kurang konsisten di kompetisi domestik meskipun memiliki nama besar.

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Kekalahan dari Java United menjadi pukulan psikologis yang perlu segera diatasi oleh pelatih dan para pemain. Pangeran Biru dituntut untuk dapat mengunci kemenangan dalam pertandingan ini demi menjaga semangat juang sekaligus merangsek naik ke posisi puncak klasemen. Tekanan dari suporter dan manajemen tentu akan semakin besar jika performa buruk di liga domestik terus berlanjut.

Dampak Nyata Klasemen dan Langkah Selanjutnya

Pertemuan antara Persib Bandung dan Bali United memiliki implikasi strategis yang signifikan bagi kedua klub di tabel klasemen. Bali United saat ini berada di posisi ketiga dan target mereka adalah menempel ketat Persija yang masih memimpin dengan koleksi 22 poin. Kemenangan untuk Bali United akan membuat persaingan di atas klasemen menjadi semakin panas dan ketat.

Bagi Persib, hasil dari laga ini akan menjadi penentu apakah mereka dapat segera bangkit dari jurang keterpurukan di posisi tengah klasemen. Kegagalan untuk meraih poin penuh di hadapan suporter sendiri berpotensi menghambat ambisi tim untuk meraih gelar juara. Seluruh fokus kini tertuju pada bagaimana Igor Tolic dapat menyelaraskan performa asia dengan performa domestik yang lebih kompetitif di GBLA.