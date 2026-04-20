Persib Bandung Tetap Optimistis Jaga Asa Juara Meski Tertahan Imbang oleh Dewa United

Persib Bandung tetap kokoh di puncak klasemen BRI Super League meski bermain imbang 2-2 melawan Dewa United. Eliano Reijnders menegaskan timnya masih dalam jalur juara.

Persaingan ketat dalam gelaran BRI Super League musim 2025/2026 semakin memanas setelah Persib Bandung gagal meraih poin penuh saat melawat ke markas Dewa United Banten FC. Dalam pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium pada Senin (20/4/2026), Maung Bandung dipaksa bermain imbang dengan skor 2-2.

Laga ini menjadi sorotan karena Persib sempat tertinggal dua gol terlebih dahulu sebelum akhirnya berhasil melakukan comeback di babak kedua untuk mengamankan satu poin berharga dari lawatan tandang tersebut. Pada babak pertama, Dewa United Banten FC tampil lebih dominan dan mengejutkan lini pertahanan Persib. Alex Martins berhasil membuka keunggulan bagi tuan rumah pada menit ke-24, disusul oleh gol dari Ricky Kambuaya pada menit ke-61 yang membuat kedudukan menjadi 2-0. Situasi sempat tampak sulit bagi tim tamu, namun semangat pantang menyerah ditunjukkan oleh anak asuh Bojan Hodak. Kebangkitan Persib dimulai melalui eksekusi penalti klinis dari Thom Haye pada menit ke-77 yang membakar semangat rekan-rekannya. Akhirnya, sundulan tajam Andrew Jung pada menit ke-86 berhasil memaksa papan skor berubah menjadi 2-2 hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Menanggapi hasil tersebut, gelandang Persib, Eliano Reijnders, menyatakan bahwa timnya masih berada dalam jalur yang tepat untuk meraih gelar juara meskipun selisih poin kini mulai menipis. Eliano mengakui bahwa timnya memang memulai pertandingan dengan performa yang kurang memuaskan, sebuah catatan yang juga diungkapkan oleh pelatih Bojan Hodak. Meskipun demikian, adik dari pemain Manchester City, Tijjani Reijnders, ini menegaskan bahwa skuad Persib telah menunjukkan mentalitas pemenang dengan berhasil menyamakan kedudukan di situasi yang terjepit. Persib saat ini masih memuncaki klasemen dengan 65 poin, namun mereka kini hanya terpaut dua poin dari pesaing terdekatnya, Borneo FC, yang berada di peringkat kedua. Menatap laga selanjutnya, Persib Bandung akan kembali bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat (24/4/2026). Menjamu Arema FC menjadi momentum krusial bagi Maung Bandung untuk menjaga jarak di puncak klasemen. Rekor kandang yang sempurna dengan menyapu bersih 14 kemenangan sebelumnya menjadi modal moral yang kuat bagi tim. Eliano menekankan pentingnya bagi seluruh pemain untuk tetap fokus dan tidak lagi mengulangi kesalahan awal laga seperti saat melawan Dewa United. Kemenangan di laga kandang mendatang sangat krusial bagi Persib untuk menjaga asa juara mereka di tengah ancaman serius dari Borneo FC dan Persija Jakarta yang terus membayangi di papan atas klasemen





Persib Bandung BRI Super League Eliano Reijnders Sepak Bola Indonesia Klasemen Liga

