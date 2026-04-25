Persib Bandung Terpeleset, Perebutan Gelar Semakin Ketat

Pertandingan imbang melawan Arema FC membuat langkah Persib Bandung menuju gelar juara Super League 2025-2026 semakin sulit. Persaingan di puncak klasemen semakin ketat dengan Borneo FC yang terus membayangi.

Pertandingan pekan ke-29 Super League 2025-2026 antara Persib Bandung dan Arema FC yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat, 24 April 2026, semakin memperumit langkah Persib menuju gelar juara.

Meskipun saat ini masih memimpin klasemen dengan keunggulan tiga poin dari Borneo FC, rival terdekat tersebut masih memiliki kesempatan untuk menyamai poin karena belum memainkan pertandingan di pekan yang sama. Persib harus berjuang keras di sisa lima pertandingan untuk mempertahankan posisinya dan mengamankan gelar juara. Tiga pertandingan dinilai akan menjadi ujian berat bagi tim Maung Bandung. Pertama, pertandingan tandang melawan Bhayangkara FC pada 30 April 2026.

Bhayangkara FC menunjukkan peningkatan performa yang signifikan di putaran kedua, menjadi lawan yang semakin solid dan sulit dikalahkan. Kekuatan The Guardians ini tidak bisa dianggap remeh, dan Persib harus mempersiapkan strategi yang matang untuk menghadapi mereka. Kedua, Persib akan menghadapi PSM Makassar di kandang lawan pada 17 Mei 2026. PSM Makassar selalu menjadi lawan yang tangguh, dan bermain di kandang mereka akan menambah kesulitan bagi Persib.

Dukungan penuh dari para pendukung PSM Makassar akan menjadi motivasi tambahan bagi tim tuan rumah. Ketiga, pertemuan dengan rival berat, Persebaya Surabaya, pada pekan ke-32, 10 Mei 2026, diprediksi akan menjadi pertandingan yang sengit dan penuh tensi. Kedua tim memiliki sejarah persaingan yang panjang, dan pertandingan ini selalu menarik untuk disaksikan. Selain tiga tim tersebut, Persib juga harus menghadapi dua tim promosi, Persijap Jepara dan PSIM Yogyakarta.

Meskipun merupakan tim promosi, kedua tim ini menunjukkan peningkatan performa yang menjanjikan. Persijap Jepara telah melakukan perubahan besar pada skuad mereka di putaran kedua, dan PSIM Yogyakarta mampu memberikan kejutan dengan menahan Persija pada pekan sebelumnya. Kedua tim ini tidak bisa dianggap sebagai lawan yang mudah, dan Persib harus tetap fokus dan bermain dengan disiplin untuk meraih kemenangan. Pertandingan melawan tim-tim promosi ini bisa menjadi batu sandungan jika Persib tidak bermain dengan serius.

Dalam pertandingan melawan Arema FC, Persib Bandung menampilkan starting eleven yang menarik dengan menempatkan penjaga gawang muda Fitrah Maulana sebagai pilihan utama, menggantikan Ramon Tanque. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan pelatih Bojan Hodak terhadap talenta muda dan memberikan kesempatan bagi Fitrah Maulana untuk menunjukkan kemampuannya di level tertinggi. Meskipun demikian, lini depan Persib kesulitan membobol gawang Arema FC, dan pertandingan berakhir dengan skor kacamata. Bojan Hodak mengakui bahwa langkah Persib semakin rumit setelah hasil imbang ini.

Ia menekankan pentingnya meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya untuk mempertahankan keunggulan di puncak klasemen. Pelatih asal Kroasia ini juga mengapresiasi kerja keras para pemainnya, meskipun belum mampu meraih hasil yang diharapkan. Ia berharap para pemain dapat terus meningkatkan performa mereka dan memberikan yang terbaik di sisa pertandingan. Persib Bandung harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencetak gol dan meraih kemenangan.

Kekuatan serangan Persib harus ditingkatkan, dan para pemain depan harus lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu, lini tengah Persib juga harus mampu mengontrol permainan dan memberikan umpan-umpan akurat kepada para pemain depan. Lini belakang Persib harus tetap solid dan mampu mencegah serangan dari lawan. Komunikasi yang baik antar pemain belakang sangat penting untuk menjaga gawang Persib tetap aman.

Kondisi klasemen sementara Super League 2025-2026 menunjukkan persaingan yang semakin ketat di puncak klasemen. Persib Bandung masih memimpin dengan 63 poin, diikuti oleh Borneo FC dengan 60 poin. Persebaya Surabaya berada di posisi ketiga dengan 58 poin, dan PSM Makassar berada di posisi keempat dengan 55 poin. Persib Bandung harus mampu menjaga jarak dengan para pesaingnya dan meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya.

Borneo FC akan menjadi ancaman utama bagi Persib Bandung, karena mereka memiliki skuad yang kuat dan performa yang konsisten. Persebaya Surabaya dan PSM Makassar juga memiliki potensi untuk mengejar Persib Bandung, terutama jika mereka mampu meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Persib Bandung harus tetap waspada dan tidak boleh lengah. Setiap pertandingan akan menjadi ujian bagi tim Maung Bandung.

Dukungan dari para pendukung Persib Bandung sangat penting untuk memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Para pendukung diharapkan dapat terus memberikan dukungan penuh kepada tim kebanggaan mereka, baik di kandang maupun di tandang. Dengan dukungan penuh dari para pendukung, Persib Bandung diharapkan dapat meraih gelar juara Super League 2025-2026





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manajer Persib Bandung minta pemain fokus jelang laga lawan Arema FCManajer Persib Bandung Umuh Muchtar meminta kepada seluruh pemainnya untuk fokus menjelang laga krusial menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League ...

Read more »

Persib Bandung Resmi Layangkan Surat Protes Usai Laga Kontra Dewa United, Ini IsinyaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Jelang Persib Bandung vs Arema FC, Bojan Hodak Soroti Lini Depan Singo EdanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Prediksi BRI Super League: Persib vs Arema FC 24 April 2026Prediksi Persib vs Arema, Skor Persib vs Arema, Jadwal Persib vs Arema, Susunan pemain Persib vs Arema, Head to head Persib vs Arema, Siaran langsung Persib vs Arema

Read more »

Prediksi Persib vs Arema FC: Maung Bandung Dibayangi Tekanan Perebutan Puncak KlasemenSaksikan laga Persib vs Arema FC penting di BRI Super League 2026.

Read more »

Persib Bandung Hadapi Tekanan dalam Perebutan Gelar BRI Super League 2025/2026Persib Bandung masih menjadi favorit juara BRI Super League 2025/2026, namun keunggulan dua poin dari Borneo FC Samarinda membuat persaingan semakin ketat. Marc Klok menegaskan bahwa situasi ini adalah tantangan, bukan tekanan, dan kesempatan bagi Persib untuk membuktikan kualitasnya.

Read more »