Persib Bandung menghadapi FC Seoul di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 25 November 2026 dalam laga krusial AFC Champions League Two Grup E yang disiarkan RCTI.

Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu, 25 November 2026, untuk laga krusial babak Grup E AFC Champions League Two. Pertandingan ini dijadwalkan dimulai tepat pada pukul 19.15 WIB dan akan disiarkan secara langsung oleh jaringan televisi RCTI serta platform streaming Vision+. Maung Bandung memiliki posisi strategis di klasemen karena telah mengamankan satu tiket menuju babak gugur.

Analisis Performa Tim dan Strategi Igor Tolic

Igor Tolic, pelatih kepala Persib Bandung, mengevaluasi FC Seoul sebagai tim terbaik di dalam Grup E apabila mereka bermain dengan formasi pemain penuh. Komentar ini tidak lepas dari dominasi FC Seoul yang berhasil menghancurkan wakil Vietnam, Viettel, dengan skor telak 5-0 dan 3-0 pada laga sebelumnya. Meskipun begitu, Tolic tetap menekankan bahwa tantangan besar menanti timnya karena mereka akan berhadapan dengan kekuatan yang sesungguhnya.

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Pelatih asal Kroasia tersebut mengungkapkan harapannya agar Persib dapat tampil performant meskipun mereka tengah menjalani jadwal padat. Igor Tolic mengakui bahwa ini adalah pertandingan ketiga dalam kurun waktu tujuh hari, sehingga kondisi fisik pemain menjadi faktor kritis. Ia berharap timnya dapat setidaknya meraih satu poin demi menjaga momentum positif yang telah dibangun sejak awal turnamen.

Profil Pemain Kunci dan Prediksi Formasi

FC Seoul diprediksi akan mengonfrontasikan Persib dengan kekuatan maksimal untuk mengejar tiket lolos ke fase gugur. Mereka telah memulai fase grup dengan lambat setelah kehilangan dua laga awal, namun kebangkitan mereka cukup mengkhawatirkan lawan-lawan di Grup E. Nama-nama seperti Patryk Klimala, Yazan Al-Arab, Juan Antonio Ros, hingga Hrvoje Babec diprediksi akan tampil membela Seoul dalam duel ini.

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Di kubu Persib Bandung, Igor Tolic memiliki pilihan strategis untuk menjaga konsistensi. Formasi 3-5-2 akan kembali digunakan dengan Teja Paku Alam menjaga gawang. Di lini belakang akan ada Danijel Loncar, Patricio Matricardi, dan Julio Cesar. Pemanfaatan kedalaman skuad menjadi senjata andalan, di mana nama-nama seperti Eliano Reijnders, Thom Haye, Gakuto Notsuda, Marc Klok, dan Sandy Walsh akan mengendalikan tengah lapangan.

Dinamika Grup E dan Tekanan pada FC Seoul

Permainan di sisi Seoul terlihat jauh lebih mendesak dibandingkan dengan Persib. Tim asal Korea Selatan ini belum berada pada posisi yang cukup aman di klasemen. Kemenangan mutlak diperlukan untuk memastikan diri mereka melaju dari babak grup setelah mengalami kekalahan di dua pertandingan perdana. Tekanan mental ini menjadi faktor tambahan yang harus diatasi oleh para pemain Seoul sebelum mereka menginjakkan kaki di kandang Maung Bandung.

Kemampuan Patryk Klimala menjadi modal besar bagi Seoul. Penyerang ini tampil sangat tajam pada ajang K-League 2026 dengan total 17 gol dari 32 laga. Kehadirannya di lini depan akan menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Persib. FC Seoul akan mengandalkan kombinasi serangan yang dipimpin oleh Moon Seon-min dan Patryk Klimala dalam formasi 4-4-2.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Persib Bandung memiliki alasan kuat untuk tetap tampil optimal karena mereka perlu menjaga marwah sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selain itu, tim ini bisa memanfaatkan komposisi pemain terbaiknya tanpa beban hasil yang terlalu menegangkan. Persib telah menunjukkan dominasi dengan empat kemenangan berturut-turut, meraih total 12 gol, dan hanya kebobolan satu kali selama periode ini.

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Sementara itu, para analis memprediksi bahwa FC Seoul akan menurunkan formasi 4-4-2 dengan Gu Sung-yun di gawang. Lini pertahanan akan diperkuat oleh Park Soo-il, Le Sang-min, dan Kim Jin-su. Di lini tengah, Jeong Seung-won, Hrvoje Babec, dan Hwang Do-yoon akan bekerja keras mematahkan serangan Persib. Kemenangan bagi Persib akan semakin mempertajam rekam jejak impresif mereka di kompetisi ini, sementara Seoul harus menang agar tidak terpuruk.