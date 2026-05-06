Persib Bandung Tegaskan Profesionalisme Terkait Keputusan Venue Pertandingan Melawan Persija Jakarta

Persib Bandung memberikan klarifikasi resmi mengenai perpindahan venue pertandingan melawan Persija Jakarta dan menegaskan bahwa klub menghormati seluruh keputusan operator liga.

Pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta selalu menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam kalender sepak bola Indonesia karena intensitas rivalitas yang sangat tinggi.

Pada pertemuan pekan ke-17 Super League musim 2025-2026 yang berlangsung hari Minggu, 11 Januari 2026, Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi saksi bisu ketegangan luar biasa antara dua rival abadi ini. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tipis satu gol tanpa balas untuk keunggulan tim Maung Bandung. Salah satu momen krusial terjadi ketika penjaga gawang andalan Persib, Teja Paku Alam, menunjukkan refleks luar biasa dengan memotong umpan sepak pojok tepat di udara.

Aksi heroik Teja ini menjadi kunci penting dalam menjaga gawang Persib tetap perawan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus mematahkan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh para pemain Macan Kemayoran sepanjang laga. Namun, suasana panas tidak hanya terjadi dalam aspek permainan teknis di lapangan, tetapi juga merambah ke tensi antar pemain. Menjelang akhir laga, sempat terjadi gesekan hebat yang melibatkan Thom Haye dengan sejumlah pemain Persija, yang menunjukkan betapa tingginya gengsi dan ego dalam laga derby ini.

Di balik hasil pertandingan tersebut, muncul polemik mengenai pemilihan lokasi pertandingan yang memicu perdebatan publik. Awalnya, laga ini direncanakan akan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, berdasarkan surat sirkuler resmi yang diterima manajemen Persib dari operator liga pada Rabu, 6 Mei 2026, diputuskan bahwa venue pertandingan dialihkan ke Bandung.

Keputusan ini memicu gelombang reaksi keras di berbagai platform media sosial, di mana sebagian netizen melontarkan tudingan bahwa Persib Bandung merasa takut untuk bertanding di Jakarta dan mencoba menghindari tekanan suporter lawan yang masif. Menanggapi isu yang berkembang liar tersebut, manajemen Persib melalui Adhitia Putra Herawan memberikan klarifikasi yang tegas. Ia menyatakan bahwa Persib sama sekali tidak melakukan intervensi atau tekanan apa pun terhadap operator liga untuk memindahkan lokasi pertandingan.

Pihak klub menegaskan bahwa otoritas penuh mengenai penentuan venue berada di tangan operator liga yang telah berkoordinasi erat dengan pihak keamanan guna memastikan kelancaran dan keamanan acara. Persib Bandung menegaskan posisi mereka sebagai klub profesional yang senantiasa menghormati setiap regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas kompetisi. Bagi manajemen Persib, lokasi pertandingan bukanlah faktor utama yang menentukan mentalitas pemain di lapangan, melainkan kesiapan fisik dan strategi yang matang.

Mereka menyatakan kesiapan untuk bertanding di stadion mana pun, baik itu di kandang sendiri maupun di wilayah lawan, selama hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Adhitia menekankan bahwa ketaatan terhadap keputusan operator liga adalah bentuk profesionalisme tertinggi dalam dunia olahraga modern. Selain itu, pihak manajemen juga memberikan apresiasi sekaligus harapan kepada Bobotoh, basis suporter setia Persib. Mereka percaya bahwa Bobotoh mampu menunjukkan dukungan yang dewasa, positif, dan penuh cinta terhadap klub tanpa harus terprovokasi oleh isu-isu negatif yang beredar.

Dukungan positif dari suporter dianggap sebagai energi tambahan yang sangat vital bagi para pemain dalam menghadapi jadwal kompetisi yang padat dan penuh tekanan. Lebih jauh lagi, dinamika perpindahan venue ini menjadi pelajaran penting bagi tata kelola liga di Indonesia agar lebih transparan. Koordinasi antara operator liga, klub, dan aparat keamanan harus menjadi prioritas utama untuk menghindari spekulasi yang dapat merusak sportivitas antar klub.

Persib Bandung berharap agar fokus utama seluruh pihak tetap tertuju pada kualitas permainan di atas lapangan daripada terjebak dalam perdebatan administratif yang tidak produktif. Kemenangan satu kosong atas Persija bukan sekadar perolehan tiga poin, melainkan bukti bahwa konsentrasi dan disiplin taktik dapat mengalahkan tekanan mental yang besar. Dengan semangat profesionalisme, Persib berkomitmen untuk terus berkembang dan memberikan performa terbaik bagi para pendukungnya, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai fair play dalam setiap laga yang mereka jalani di musim ini





