Persib Bandung Taklukkan Arema FC di Kandang Sendiri

Persib Bandung berhasil meraih kemenangan 1-2 atas Arema FC dalam pertandingan pekan ke-6 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Kemenangan ini diraih meskipun Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah dua kemenangan beruntun.

Pertandingan pekan ke-6 Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Kanjuruhan , Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin sore (22 September 2025) menyajikan duel sengit antara Arema FC dan Persib Bandung .

Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Persib Bandung, meskipun Arema FC datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah mengamankan dua kemenangan beruntun sebelumnya. Laga ini menjadi ujian berat bagi tim Singo Edan, terutama dalam mempertahankan momentum positif yang telah mereka bangun. Persib Bandung tampil sangat solid dan mampu memberikan tekanan yang konsisten sepanjang pertandingan, terutama dalam menjaga pergerakan pemain kunci Arema FC, Dalberto Belo.

Pertahanan Persib Bandung terbukti efektif dalam membatasi ruang gerak Dalberto, sehingga mengurangi dampak signifikan yang biasanya ia berikan dalam serangan Arema. Pelatih Persib Bandung, Hodak, sebelum pertandingan menyatakan kewaspadaannya terhadap lini serang Arema FC. Ia mengakui bahwa Arema sedang dalam performa yang sangat baik dan memiliki banyak opsi pemain depan yang berbahaya. Hodak menekankan bahwa lini serang Arema sangat tajam dan mampu memberikan tekanan yang signifikan kepada lawan.

Ia juga memuji kualitas individu para pemain depan Arema, menyebutkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Strategi yang diterapkan oleh Hodak terbukti efektif, karena berhasil menetralkan sebagian besar serangan Arema dan memaksa mereka untuk bermain tidak sesuai dengan potensi terbaik mereka. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Persib Bandung adalah tim yang solid dan memiliki kemampuan untuk bersaing di papan atas klasemen Super League.

Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang persaingan olahraga, tetapi juga mencerminkan semangat dan dukungan dari para pendukung kedua tim. Stadion Kanjuruhan dipenuhi oleh ribuan Aremania yang memberikan dukungan penuh kepada tim kebanggaan mereka. Meskipun pada akhirnya Arema harus mengakui kekalahan, semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain dan dukungan dari para pendukung tetap patut diapresiasi. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Arema FC untuk memperbaiki performa mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya.

Mereka perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi permainan, taktik, dan kondisi fisik pemain untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali meraih kemenangan dan bersaing di puncak klasemen. Selain itu, Arema FC juga perlu menjaga momentum positif dan kepercayaan diri tim, serta terus meningkatkan kualitas individu para pemain. Sementara itu, Persib Bandung dapat memanfaatkan kemenangan ini sebagai modal untuk terus meningkatkan performa dan meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Kemenangan ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain dan memberikan motivasi tambahan untuk terus berjuang meraih gelar juara.



