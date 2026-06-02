Persib Bandung Siap Menerima Kompensasi Ratusan Juta Dari FIFA Karena Frans Putros

Pemanggilan Frans Putros ke Timnas Irak di Piala Dunia 2026 membawa peluang keuntungan finansial bagi Persib Bandung melalui Program Club Benefits FIFA yang menghitung kompensasi sejak fase kualifikasi hingga final turnamen.

Pemanggilan Frans Putros ke Timnas Irak untuk Piala Dunia 2026 menciptakan prospek keuntungan finansial signifikan bagi Persib Bandung . Sebagai pemain aktif klub, Putros akan membawa kompensasi dari FIFA melalui Program Club Benefits.

Program ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada klub atas kontribusi mereka dalam mengembangkan dan melepas pemain ke tim nasional. Kompensasi ini tidak hanya menghitung partisipasi di putaran final, tetapi juga包括 kontribusi selama fase kualifikasi, sehingga jumlahnya menjadi lebih besar. Perkiraanarryyata, FIFA akan memberikan sekitar 11 ribu dolar AS atau Rp178 juta per hari untuk setiap pemain selama turnamen, mulai dari 10 hari sebelum pertandingan pembuka hingga laga terakhir.

Jika Irak berhasil lolos dari fase grup, Persib berpotensi memperoleh lebih dari 250 ribu dolar AS atau sekitar Rp4 miliar dari satu pemain. Potensi ini meningkat seiring kemajuan Irak di turnamen, yang akan bertanding di Grup I melawan Prancis, Senegal, dan Norwegia. Laga-laga Irak dijadwalkan pada 17 Juni lawan Norwegia, 23 Juni melawan Prancis, dan 27 Juni versus Senegal.

Kesuksesan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Myanmar membuka peluang bagi pemain seperti Saddil Ramdani yang kembali dipanggil untuk FIFA Matchday Juni 2026 setelah dua tahun absen. Pelatih Nova Arianto mengindikasikan Welber Jardim dan Amar Brkic akan menjadistarter melawan Timor Leste, sementara atmosfer Stadion Utama Sumut dinilai memengaruhi performa Myanmar.

Di sisi lain, Jay Idzes dikabarkan bisa meninggalkan Sassuolo di bursa transfer musim panas, dan Bojan Hodak memutuskan pulang ke Kroasia dengan alasan pribadi sementara waktu. Event Economic Fest 2026 oleh HIPMI Pamekasan juga memperlihatkan dinamika ekonomi paralel di tengah體的 perburuan bursa transfer dan kompetisi sepak bola regional





