Persib Bandung Siap Jamu Arema FC di Pekan ke-29 Super League

Persib Bandung akan menghadapi Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 24 April 2026. Pelatih Bojan Hodak berencana melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran tim dan mewaspadai kekuatan lini depan Arema FC. Seluruh pemain Persib dalam kondisi fit dan siap bertempur.

Persib Bandung akan menjamu Arema FC dalam pertandingan pekan ke-29 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api , Kota Bandung, pada hari Jumat, 24 April 2026.

Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi tim asuhan Bojan Hodak untuk mengamankan tiga poin dan memperkuat posisinya di klasemen liga. Persiapan tim Persib menghadapi laga ini terbilang kurang ideal mengingat baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Dewa United pada Senin, 20 April 2026. Kondisi ini menuntut Bojan Hodak untuk melakukan rotasi pemain demi menjaga intensitas dan kebugaran fisik para pemainnya di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Pelatih asal Kroasia ini berencana untuk memasukkan 3-4 pemain segar ke dalam starting eleven, berharap perubahan ini dapat memberikan dampak positif bagi performa tim. Bojan Hodak menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap kekuatan Arema FC, meskipun tim tersebut saat ini berada di posisi sebelas klasemen. Ia menyoroti ancaman yang ditimbulkan oleh pemain-pemain depan Arema, terutama Gabriel 'Gabi' Silva dan rekan-rekannya. Menurutnya, Arema FC menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir, dan lini depan mereka sangat berbahaya.

Pelatih Persib ini juga berharap dukungan penuh dari para suporter yang akan memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ia meyakini bahwa bermain di kandang sendiri dengan dukungan suporter akan memberikan keuntungan besar bagi timnya. Atmosfer stadion yang penuh akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Bojan Hodak juga mengamati bahwa Arema berada dalam momentum yang baik, bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi, dan memiliki pemain-pemain depan yang sangat berkualitas.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan para pemainnya untuk tetap fokus dan tidak meremehkan lawan. Kabar baiknya, seluruh pemain Persib Bandung dalam kondisi fit dan siap untuk bertempur. Tidak ada pemain yang sedang mengalami cedera atau terkena sanksi larangan bermain. Bojan Hodak memiliki 23 pemain yang tersedia untuk dipilih, dan ia akan memilih pemain-pemain yang paling siap untuk menghadapi pertandingan melawan Arema FC.

Ia memastikan bahwa timnya telah melakukan persiapan yang matang, baik secara fisik maupun mental.











Persib Bandung Arema FC Super League Bojan Hodak Stadion Gelora Bandung Lautan Api Rotasi Pemain Sepak Bola Indonesia

