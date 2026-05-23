Persib Bandung: Ribuan Suporter Menjunjung Halaman Tugu Kujang dan Jalan Raya Pajajaran firmarny Gunung juara Liga 1

Jutaan suporter Persib Bandung merayakan keberhasilan timnya menjuarai Liga 1 2026 dengan bernyanyi bersama di kawasan Tugu Kujang dan Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor. Selain itu, para suporter juga menyalakan flare dan menggeber sepeda motor, yang mengakibatkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan lain.

Ribuan suporter Persib Bandung menggelar perayaan di kawasan Tugu Kujang dan Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, pada Sabtu (23/5/2026) malam. Perayaan dilakukan setelah Persib Bandung ditahan imbang Persijap Jepara tanpa gol.

Meskipun bermain seri, Persib dipastikan menjadi juara Liga 1 karena unggul head to head atas Borneo FC Samarinda. Selain bernyanyi bersama, para suporter juga menyalakan flare dan menggeber sepeda motor sebagai bentuk euforia merayakan gelar juara. Semakin malam, jumlah suporter terus berdatangan. Akibatnya, Jalan Raya Pajajaran mengalami kemacetan parah dan hanya bisa dilintasi kendaraan roda dua.

Kemacetan tidak hanya terjadi di Jalan Raya Pajajaran, tetapi juga merembet ke sejumlah ruas jalan utama lainnya, seperti Jalan Jalak Harupat, Jalan Ir. H. Juanda, dan Jalan Kapten Muslihat. Hingga pukul 21.00 WIB, ribuan massa masih terpusat di kawasan Tugu Kujang untuk merayakan keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga 1





