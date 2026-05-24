Persib Bandung Raih Hattrick Juara Super League 2026 dan Kisah Layvin Kurzawa

Persib Bandung resmi mengunci gelar juara Super League 2025/2026 untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, sementara Layvin Kurzawa meraih trofi ke-22 dalam kariernya meski minim kontribusi.

Persib Bandung kembali mengukuhkan dominasinya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia dengan meraih gelar juara Super League musim 2025/2026. Keberhasilan ini terasa sangat spesial karena Maung Bandung berhasil mencatatkan hattrick juara, yakni meraih gelar juara selama tiga musim berturut-turut.

Kepastian gelar juara ini didapatkan setelah mereka bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara dalam laga pamungkas yang penuh tensi. Meskipun pertandingan berakhir dengan skor kacamata, hasil tersebut sudah cukup bagi Persib untuk mengunci takhta tertinggi dan merayakan keberhasilan mereka di hadapan para pendukung setia yang selalu memberikan dukungan tanpa henti di setiap laga.

Pelatih Bojan Hodak mengungkapkan bahwa seluruh skuad kini berada dalam kondisi kelelahan yang luar biasa setelah melalui kompetisi yang sangat panjang dan melelahkan, sehingga ia berharap para pemain bisa segera menikmati masa liburan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Namun, di balik euforia juara tersebut, muncul sorotan tajam terhadap salah satu pemain asing mereka, Layvin Kurzawa. Pemain bertahan asal Prancis ini menjadi bahan pembicaraan hangat karena kontribusinya yang dianggap sangat minim sepanjang musim.

Kurzawa bahkan tidak masuk dalam daftar pemain cadangan pada laga penentu gelar juara melawan Persijap Jepara. Sepanjang musim 2025/2026, bek kiri berpengalaman ini tercatat hanya tampil sebanyak tujuh kali dengan sumbangan satu assist sejak didatangkan pada Januari 2026. Meskipun jarang mendapatkan menit bermain, Kurzawa tetap berhak mendapatkan medali juara, yang mana trofi bersama Persib ini menjadi trofi ke-22 dalam perjalanan karier profesionalnya yang panjang.

Sebelumnya, ia telah mengoleksi 20 trofi saat membela Paris Saint-Germain dan satu trofi saat memperkuat AS Monaco. Ironisnya, nama besar yang dibawanya dari Eropa tidak berbanding lurus dengan performanya di tanah air, di mana penurunan performa telah terlihat sejak beberapa musim terakhir. Kondisi kebugaran menjadi kendala utama bagi Kurzawa dalam menembus skuad utama pilihan Bojan Hodak. Sebelum mendarat di Bandung, mantan pemain Timnas Prancis ini sempat menganggur selama kurang lebih enam bulan setelah dilepas oleh klub asal Portugal, Boavista.

Selama berada di Boavista, ia juga hanya mampu tampil empat kali akibat cedera otot yang berulang kali menghambat proses pemulihannya. Masalah fisik inilah yang membuat Kurzawa kesulitan bersaing dengan pemain lain yang memiliki kondisi fisik lebih prima. Dengan kontrak yang akan berakhir pada 31 Mei 2026, masa depan pemain berusia 33 tahun ini bersama Persib Bandung masih menjadi tanda tanya besar.

Banyak pihak memprediksi bahwa ia kemungkinan besar akan hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang karena manajemen mungkin akan mencari sosok pengganti yang lebih konsisten dan fit. Di sisi lain, keberhasilan Persib meraih hattrick juara ini mendapat apresiasi luar biasa dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi gemilang yang diraih oleh tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut, Dedi Mulyadi menyiapkan bonus sebesar satu miliar rupiah.

Hal yang menarik adalah bonus tersebut disebut berasal dari hasil panen sapi milik sang Gubernur. Selain memberikan insentif finansial, Dedi Mulyadi juga mengungkapkan harapannya agar Persib Bandung dapat terus bersinar tidak hanya di level nasional tetapi juga mampu bersaing di level Asia. Ia bahkan mendorong agar Persib bisa meraih gelar juara untuk keempat kalinya secara beruntun pada musim depan, karena pencapaian empat gelar juara berturut-turut akan menjadi catatan sejarah yang sangat spesial dan membanggakan bagi sepak bola Indonesia.

Kemenangan Persib juga mendapat respons dari rival-rival mereka. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, turut memberikan tanggapannya atas keberhasilan Maung Bandung mengunci gelar juara musim ini. Di sisi lain, manajemen Persib Bandung menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak, termasuk Borneo FC dan Persija, yang telah menjadi bagian dari kompetisi yang kompetitif musim ini. Momentum juara ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemain untuk terus meningkatkan kualitas permainan mereka.

Bagi para penggemar, hattrick juara ini adalah bukti konsistensi manajemen dan tim kepelatihan dalam membangun skuad yang tangguh. Kini, fokus utama tim adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa musim ini agar dapat mempertahankan dominasi mereka di musim mendatang dan menjawab tantangan dari klub-klub lain yang pasti akan berusaha menghentikan langkah Persib Bandung





