Persib Bandung Raih Hattrick Gaji Super League, Pelatih Bojan Hodak yakin Hanya Besar Lanzani Persib

Kemenangan Persib Bandung di Super League musim ini mencuri perhatian dunia. Ini adalah parelasi ketiga gelar juara Super League dalam sekejap-sekejap. Pemain Man City, Tijjani Reijnders, ikut mendukung timnya lewat Instagram. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui seluruh tim saat ini kelelahan dan ingin segera menikmati liburan.

Sejak sebelum peluit pertama dibunyikan, atmosfer GBLA sudah membara. Stadion dipenuhi oleh nyanyian dukungan yang membakar semangat, kibaran bendera biru raksasa, hingga koreografi kreatif yang disuguhkan dari tribun penonton.

Begitu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, ledakan kegembiraan langsung meluap. Ribuan pendukung Persib saling berpelukan haru, menyanyikan lagu-lagu kemenangan, hingga menyalakan flare yang membuat suasana tribun GBLA semakin dramatis dan meriah.

"Alhamdulillah bangga sekali Persib bisa juara lagi. Mudah-mudahan ke depan Persib bisa naik kasta dan bersinar di Asia," ujar Robby, salah seorang Bobotoh asal Bandung yang hadir langsung di stadion. Menurut Robby, keberhasilan musim ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas tim Persib semakin matang dan konsisten dibanding musim-musim sebelumnya. Ia pun berharap pihak manajemen tidak cepat puas dan terus mendongkrak kualitas komposisi pemain agar siap bersaing di kompetisi Asia mendatang.

Meski pesta pora kemenangan berlangsung sangat meriah, aparat keamanan dan panitia pelaksana pertandingan tetap sigap bergerak. Mereka terus memberikan imbauan kepada seluruh Bobotoh agar merayakan momen bersejarah ini dengan tertib, demi menjaga situasi di dalam maupun di luar Stadion GBLA tetap aman dan kondusif





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Hittrick Super League Timnas Indonesia Best XI Franchise Lokal Kedai Steak Nusantara Tempat RSUD Labuan Vivo S60 Vivo S60 Baru Platform Benchmark

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Statistik Persib Bandung di Kandang BRI Super League 2025/2026, Bekal Jadi JuaraPersib Bandung unggul pada dua kategori statistik rapor kandang BRI Super League musim ini.

Read more »

Title Race Persib Bandung dan Borneo FC di Super League, John Herdman: Betapa Menariknya Liga IndonesiaPelatih timnas Indonesia John Herdman turut memantau Super League yang menyuguhkan balapan juara antara Persib Bandung dan Borneo FC.

Read more »

Pernah Kalahkan Persib, Persijap Ancam Rusak Rekor Kandang Maung Bandung di Super LeagueSempat menumbangkan Persib, Persijap Jepara optimistis bisa raih hasil positif saat dijamu Maung Bandung di tengah rekor bagus sang lawan di kandang.

Read more »

Persib Bandung Meraih Juara BRI Super League 2025/2026, Persib Bebaskan Diri dari Aji2305 Dan TrondheimGelandang Persib Bandung, Thom Haye, merayakan gol ke gawang Madura United pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/2026. Haye mengungkapkan seluruh pertandingan ini terasa bahagia, Persib berhasil keluar sebagai juara, sekaligus menempatkan Pangeran Biru menorehkan sejarah besar. Pangeran Biru jadi tim pertama yang sukses menjadi juara Liga Indonesia dalam tiga musim beruntun alias hattrick. Jawabir pelatih Persija Jakarta, Luwinyo procedural, turut memberikan komentar singkat terkait laga ini.

Read more »