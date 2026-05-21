Persib Bandung: Pemain Yang Memimpin Tim Ke Hattrick Juara Liga Indonesia

Artikel ini membahas tentang para pemain yang cukup berpengaruh hingga langkah Tim Persib Bandung menuju hattrick juara Liga Indonesia musim ini.

Para pemain Persib Bandung merayakan gol Patricio Matricardi pada laga lawan PSIM Yogyakarta di pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026. Skuad yang dikenal dengan julukan Maung Bandung tersebut hanya tinggal menjalani satu pertandingan terakhir musim ini, yaitu melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB.

Satu poin saja sudah cukup untuk mengantarkan tim racikan Bojan Hodak memastikan diri menjadi kampiun musim ini, meski nantinya finis dengan raihan angka identik bersama Borneo FC Samarinda yang saat ini membayangi di peringkat kedua klasemen. Persib tetap berada di posisi unggul karena memiliki catatan head-to-head lebih baik atas Borneo FC jika kedua tim mengakhiri kompetisi dengan total poin yang sama. Jika berhasil hattrick juara, Persib akan mencatat sejarah baru, baik bagi klub maupun kompetisi Liga Indonesia.

Mereka akan menjadi tim pertama di eraMaung Bandung tampil sangat meyakinkan sepanjang musim ini. Dari 33 pertandingan yang telah dijalani, Persib hanya menelan tiga kekalahan, yakni saat bertandang ke markas Persijap Jepara (0-2), Persita Tangerang (0-2), dan Malut United (0-2). Selain itu, empat pertandingan berakhir imbang, sementara sisanya berhasil disapu bersih dengan kemenangan. Hingga pekan ke-33, Persib telah mengoleksi 78 poin.

Lalu siapa rektrutan jempolan Persib ini yang jadi motor permainan? Berikut beberapa pemain yang cukup berpengaruh hingga langkah tim asal Kota Kembang ini menuju hattrick juara





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Liga Indonesia Hattrick Juara Motor Permainan Pemain Influential Persib Bandung Pemain Influential Persib Bandung Liga Indonesia Pemain Influenti Hattrick Juara Liga Indonesia Motor Permainan Liga Indonesia Pemain Influential Liga Indonesia Persib Bandung Pemain Influential Liga Indones Persib Bandung Liga Indonesia Pemain Influenti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Persib Kejar Rekor Persipura, Maung Bandung Selangkah Lagi Cetak Sejarah Liga IndonesiaPersib kejar rekor Persipura dengan peluang raih poin tertinggi di Liga Indonesia. Saksikan perjalanan Maung Bandung cetak sejarah baru musim ini.

Read more »

Di Ambang Juara, Sang Legenda Berlabel Timnas Indonesia Nilai Persib Sudah Siapkan Plan Level AsiaPersib Bandung di ambang juara, sang legenda menilai tim telah siap bermain di level Asia.

Read more »

Persib Bandung Tetap Fokus Sebelum Laga Terakhir Musim BRI Super League 2026Pemain Persib Bandung, Julio Cesar, bersiar dengan pemain Persija Jakarta, Eksel Timothy Joseph Runtukahu, dalam laga BRI Super League 2026 melawan Persija Jakarta, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Kemenangan atas PSM Makassar membuat posisi Persib Bandung semakin kokoh, meski Persib Bandung tetap menjaga fokus penuh jelang laga terakhir musim ini. Kondisi tersebut membuat Persib Bandung mempersiapkan kemungkinan-kesempatan demi mengamankan posisi di klasemen BRI Super League 2026.

Read more »

Ketua Viking: Fokus Dukung Persib di GBLA, Jangan Turun ke Lapangan!Ketua Viking Persib Club mengeluarkan seruan penting jelang laga krusial Persib Bandung akhir pekan ini.

Read more »