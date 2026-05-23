Persib Bandung Pelatih Bojan Hodak Protes, Borneo FC Mariano Peralta Pemain Terbaik, Malut United David da Silva Top Skor

Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, melakukan protes terhadap keputusan wasit dalam laga lanjutan BRI Super League 2025/2026 melawan Persija Jakarta. Gelandang serang Borneo FC Mariano Peralta dinobatkan sebagai pemain terbaik di BRI Super League 2025/2026. David da Silva, striker Malut United, meraih gelar Top Skor BRI Super League 2025/2026.

Pelatih Persib Bandung , Bojan Hodak melakukan protes terhadap keputusan wasit dalam laga lanjutan BRI Super League 2025/2026 melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (11/01/2026).

Bojan merupakan sosok kunci keberhasilan Persib menjadi juara BRI Super League 2025/2026. Maung Bandung juara BRI Super League 2025/2026 usai memenangi persaingan sengit dengan Borneo FC. Persib cuma unggul rekor pertemuan dengan Borneo FC. Kedua tim sama-sama meraup 79 poin.

Di laga pamungkas Persib bermain imbang tanpa gol saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sedangkan Borneo meraih kemenangan telak 7-1 saat menjamu Malut United. Namun kemenangan tersebut sia-sia karena Persib memenuhi target meraup setidaknya satu angka di pekan 34 BRI Super League 2025/2026. Persib pun tiga kali beruntun menjuarai BRI Super League.

Mereka menjadi tim pertama di Liga Indonesia yang bisa hattrick gelar juara. Semuanya diraih bersama seorang Bojan. Bojan juga sukses hattrick meraih gelar Pelatih Terbaik di BRI Super League. Pria asal Kroasia itu juga mendapatkan gelar yang sama di dua musim sebelumnya saat membawa Persib jadi jawara.

Selebrasi winger Borneo FC Samarinda, Mariano Peralta usai mencetak gol ke gawang Bali United dalam laga pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar pada Senin (11/5/2026). Gelandang serang Borneo FC Mariano Peralta dinobatkan sebagai pemain terbaik di BRI Super League 2025/2026. Pria Argentina itu memang tampil sangat dominan di musim ini bersama Borneo. Dari 34 pertandingan yang dijalani, Mariano Peralta sukses berkontribusi atas terciptanya 34 gol.

Rinciannya adalah membuat 20 gol dan 14 assists. Peralta membuat dua gol di laga terakhir saat Borneo menghajar Malut United. Namun Mariano Peralta gagal mengawinkannya dengan Sepatu Emas. Gelar Top Skor BRI Super League 2025/2026 diraih oleh striker Malut United David da Silva dengan koleksi 23 gol.

Eks Persib Bandung itu unggul tiga gol dari Mariano Peralta sehingga berhak mendapat Sepatu Emas. Adapun kiper terbaik direbut oleh Nadeo Agrawinata dari Borneo FC. Sedangkan Pemain Muda Terbaik direbut oleh bek kiri Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BRI Super League Persib Bandung Bojan Hodak Persija Jakarta Borneo FC Malut United Mariano Peralta David Da Silva Top Skor BRI Super League Pemain Terbaik BRI Super League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pekan Terakhir BRI Super League 2025/2026: Arema FC dan PSIM Yogyakarta Kejar Posisi TerbaikArema FC menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan terakhir BRI Super League 2025/2026. Nikmati promo tiket Rp1 melalui BRImo.

Read more »

Statistik Persib Bandung di Kandang BRI Super League 2025/2026, Bekal Jadi JuaraPersib Bandung unggul pada dua kategori statistik rapor kandang BRI Super League musim ini.

Read more »

Penyesuaian Penugasan Perangkat Pertandingan BRI Super League 2025/2026.PT Liga Indonesia Baru melakukan perubahan penugasan perangkat pertandingan laga pekan ke-34 BRI Super League 2025/2026 antara Madura United FC dan PSM Makassar karena wasit sebelumnya tidak dapat menjalankan tugas karena kondisi medis mendesak.

Read more »

Borneo FC vs Malut United: Laga Penentu Klasemen BRI Super League 2025/2026Peluang Borneo FC meraih juara BRI Super League 2025/2026 bergantung pada dua hal. Pertama, Pesut Etam harus meraih kemenangan atas Malut United di kandang. Kedua, mereka harus berharap agar Persijap Jepara bisa mengalahkan Persib Bandung. Hanya satu yang bisa dikendalikan Borneo FC, yakni menang lawan Malut United.

Read more »