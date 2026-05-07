Persib Bandung Optimis Pertahankan Rekor Tak Terkalahkan Saat Menghadapi Persija Jakarta

Bojan Hodak menekankan pentingnya mentalitas juara dan konsistensi permainan bagi skuad Maung Bandung dalam laga krusial melawan Persija di Samarinda.

Skuad Persib Bandung saat ini tengah berada dalam fase persiapan yang sangat intensif menjelang laga panas melawan rival abadi mereka, Persija Jakarta . Sesi latihan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA di Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi saksi bagaimana keseriusan para pemain dalam mengasah strategi dan fisik mereka.

Pelatih kepala Bojan Hodak terlihat memberikan instruksi mendalam kepada anak asuhnya guna memastikan setiap lini permainan dapat berfungsi secara optimal saat bertanding nanti. Pertemuan ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan sebuah laga penuh gengsi yang selalu dinantikan oleh jutaan pasang mata pecinta sepak bola tanah air. Dengan atmosfir latihan yang sangat kompetitif, Maung Bandung berupaya menyempurnakan koordinasi antar pemain agar tidak terjadi kesalahan fatal saat menghadapi tekanan tinggi di lapangan hijau.

Pelatih asal Kroasia tersebut menyatakan tekadnya untuk melanjutkan tren positif yang telah dibangun oleh timnya. Bojan Hodak mengungkapkan bahwa Persib memiliki modal psikologis yang sangat kuat karena dalam tiga musim terakhir, mereka tidak pernah merasakan kekalahan saat berhadapan dengan Persija Jakarta. Rekor impresif ini menjadi senjata mental tersendiri bagi para pemain untuk tampil lebih percaya diri. Menurut Hodak, mentalitas juara dan konsistensi dalam menjaga ritme permainan menjadi kunci utama yang akan mereka terapkan.

Meskipun memiliki keunggulan statistik, Hodak tidak ingin timnya terjebak dalam rasa puas diri. Ia terus mengingatkan para pemain bahwa setiap pertandingan dimulai dari nol dan kerja keras di lapangan adalah satu-satunya jalan untuk meraih kemenangan. Ambisi besar untuk membawa pulang hasil maksimal dari Samarinda menjadi motivasi tambahan bagi seluruh anggota tim. Namun, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama bagi staf kepelatihan Persib Bandung.

Bojan Hodak memberikan apresiasi sekaligus peringatan mengenai kualitas skuad Persija Jakarta musim ini yang dinilai semakin kuat. Persija diketahui telah mendatangkan sejumlah pemain baru yang memiliki kualitas individu mumpuni, sehingga mereka diprediksi akan memberikan perlawanan sengit dan tampil habis-habisan untuk memutus tren negatif mereka. Dinamika permainan Persija yang lebih segar dengan hadirnya wajah-wajah baru menuntut Persib untuk lebih disiplin dalam bertahan dan tajam dalam melakukan serangan balik.

Hodak meyakini bahwa dengan organisasi permainan yang rapi, Persib mampu meredam agresivitas lawan dan mengontrol jalannya pertandingan sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Ada hal menarik terkait lokasi pertandingan pekan ke-32 Super League 2025/2026 ini, di mana laga yang seharusnya berlangsung di Jakarta dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda. Perubahan lokasi ini merupakan hasil dari penyesuaian jadwal dan tempat pertandingan BRI Super League yang mengikuti regulasi terbaru.

Meskipun harus bermain jauh dari basis pendukung utama mereka di Bandung, hal ini tidak menyurutkan semangat juang para pemain. Perjalanan menuju Samarinda justru dipandang sebagai momen untuk mempererat kebersamaan dan fokus tim dalam lingkungan yang lebih tenang sebelum menghadapi tekanan laga besar. Persib berencana mengadaptasi strategi mereka dengan kondisi lapangan di Segiri agar dapat memaksimalkan penguasaan bola. Terkait kondisi fisik para pemain, Bojan Hodak memberikan kabar yang cukup melegakan.

Sebagian besar anggota tim berada dalam kondisi prima setelah menjalani proses pemulihan intensif pasca pertandingan melawan PSIM Yogyakarta. Salah satu pemain kunci, Eliano Reijnders, sempat mengalami benturan keras pada laga sebelumnya yang sempat menimbulkan kekhawatiran. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kondisinya terus membaik dan diperkirakan dapat kembali memperkuat lini serang Persib. Di sisi lain, kondisi Marc Klok masih menjadi perhatian khusus.

Gelandang berpengalaman tersebut masih dalam pantauan tim medis dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan tidak ada cedera serius yang menghambat performanya. Hodak berharap bisa menurunkan skuad terbaiknya agar rencana taktis yang telah disusun dapat terimplementasi dengan sempurna di lapangan. Kini, seluruh komponen tim Persib Bandung, mulai dari pemain, pelatih, hingga staf pendukung, memiliki satu tujuan yang sama yaitu menjaga martabat klub dan mempertahankan rekor tak terkalahkan atas Persija.

Dukungan moral dari para Bobotoh meskipun terpisah jarak tetap menjadi energi tambahan bagi para pemain. Dengan kombinasi antara strategi matang, kondisi fisik yang pulih, dan mentalitas petarung, Persib optimis dapat menaklukkan tantangan di Samarinda dan mengamankan poin penuh yang sangat krusial untuk posisi mereka di klasemen akhir Super League musim ini. Pertandingan pada hari Minggu nanti diprediksi akan menjadi salah satu laga paling dramatis musim ini mengingat sejarah panjang persaingan kedua tim yang selalu diwarnai ketegangan dan gairah tinggi





