Persib Bandung Mulai Latihan di GBLA Jelang Laga ASEAN Club Championship

Persib Bandung memulai sesi latihan perdana di Stadion GBLA pada 14 November 2026. Pelatih Igor Tolic optimis dengan kondisi kebugaran pemain sebelum menghadapi Shan United.

Persib Bandung resmi memulai persiapan fisik mereka untuk kompetisi baru dengan menggelar sesi latihan perdana. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), yang berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Acara latihan ini berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, menandai dimulainya fase kesiapan tim setelah masa istirahat berakhir. Hadirnya para pemain di lapangan menunjukkan semangat yang tinggi untuk kembali menyatukan strategi permainan yang telah dirancang oleh jajaran pelatih.

Kondisi Kebugaran dan Absennya Pemain Asing

Pelatih utama Persib Bandung, Igor Tolic, mengungkapkan kepuasan terhadap tingkat kebugaran para pemain yang hadir dalam sesi tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada anggota tim yang mengalami cedera selama periode liburan berlangsung. "Sejauh ini baik-baik saja. Tidak ada pemain yang mengalami cedera saat liburan, yang mana hal itu penting," kata Igor Tolic dalam keterangannya. Kondisi fisik yang terjaga ini menjadi modal awal yang sangat krusial untuk memulai persiapan intensif di masa-masa selanjutnya.

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Kendati demikian, latihan sore hari itu tidak dihadiri oleh seluruh anggota tim secara penuh. Sejumlah pemain terpaksa harus menepi dari sesi latihan karena menghadapi kendala masalah kebuguran pribadi. Selain itu, ada dua pemain legiun asing yang belum terlihat bergabung dengan latihan tim. Salah satu pemain asing yang menjadi sorotan adalah Gakuto Notsuda, seorang gelandang asal Jepang yang terpaksa absen total dari aktivitas tim.

Alasan Notsuda Absen dan Strategi Pelatih

Tim pelatih mengambil keputusan tegas untuk mendinginkan Gakuto Notsuda demi menjaga kesehatan kolektif. Notsuda terpaksa tidak hadir karena terserang penyakit yang cukup signifikan. Igor Tolic menjelaskan bahwa instruksi istirahat total diberikan untuk mencegah penularan penyakit tersebut ke pemain lain. "Kami hanya tidak mau mengambil risiko penyakitnya menular ke pemain lain," tegas pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut. Langkah ini menunjukkan prioritas utama tim yang mengutamakan keselamatan anggota squad di atas segalanya.

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Keputusan untuk tidak memaksakan pemain yang sakit kembali ke lapangan merupakan langkahpreventif yang umum dalam sepak bola modern. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa virus atau bakteri tidak menyebar dengan cepat di antara para atlet yang harus berada dalam kondisi prima. Dengan demikian, proses pemulihan Notsuda dapat dilakukan dengan optimal tanpa terganggu oleh aktivitas fisik yang berat.

Jadwal Laga Krusial dengan Shan United

Seluruh elemen tim kini berangsur-angsur lengkap dan sedang mempersiapkan diri secara maksimal untuk menatap duel krusial di ajang bergengsi. Persib Bandung dijadwalkan akan menjamu klub asal Myanmar, Shan United, dalam lanjutan ajang ASEAN Club Championship 2026/2027. Pertandingan penting tersebut rencananya akan digelar di Stadion GBLA pada 19 November mendatang. Ini menjadi uji coba pertama bagi tim untuk menerapkan strategi terbaru di hadapan publik lokal.

Igor Tolic menaruh harapan besar agar kondisi fisik seluruh pemain, termasuk yang sedang dalam proses pemulihan, dapat segera pulih sepenuhnya sebelum pertandingan bergulir. Pemulihan total ini diyakini akan mendongkrak performa kolektif tim di atas lapangan hijau. Dukungan penuh dari suporter "Pangeran Biru" di Stadion GBLA diharapkan dapat menjadi motivasi ekstra bagi skuad untuk tampil prima dalam laga melawan Shan United.

Persiapan yang sistematis dan pemilihan pemain yang bijak dalam menangani isu kesehatan menunjukkan profesionalisme manajemen Persib. Dengan modal kebugaran yang baik dan strategi pelatih yang matang, tim memiliki potensi besar untuk mencatatkan hasil positif dalam kompetisi tingkat regional Asia Tenggara. Penonton di Bandung dapat menantikan aksi terbaik para pemain saat laga puncak tersebut tiba.