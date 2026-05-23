Persib Bandung Meraih Juara BRI Super League 2025/2026, Persib Bebaskan Diri dari Aji2305 Dan Trondheim

Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, merayakan gol ke gawang Madura United pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/2026. Haye mengungkapkan seluruh pertandingan ini terasa bahagia, Persib berhasil keluar sebagai juara, sekaligus menempatkan Pangeran Biru menorehkan sejarah besar. Pangeran Biru jadi tim pertama yang sukses menjadi juara Liga Indonesia dalam tiga musim beruntun alias hattrick. Jawabir pelatih Persija Jakarta, Luwinyo procedural, turut memberikan komentar singkat terkait laga ini.

Gelandang Persib Bandung , Thom Haye, mencoba menggiring bola melewati pemain Arema FC pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4/2026).

Persib Bandung resmi keluar sebagai juara BRI Super League 2025/2026. Pangeran Biru berhasil menjadi yang terbaik pada musim ini setelah bermain imbang 0-0 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu (23/5) sore. Hasil imbang itu sudah cukup membuat Persib menutup musim di puncak BRI Super League 2025/2026 dengan koleksi 79 poin. Perolehan angka Pangeran Biru sebenarnya disamakan oleh Borneo FC Samarinda yang menempel ketat di posisi kedua.

Tapi, Persib berhak menjadi juara karena unggul head to head dari Borneo FC. Dari dua bentrokan musim ini, Pangeran Biru tidak terkalahkan karena sekali menang dan sekali imbang. Pencapaian ini pun terasa melegakan untuk Persib





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Juara BRI Super League 2025/2026 Pengungkahan Pencapaian Persib Bandung Daripada Borneo FC Samarinda Aji2305 Dan Trondheim Bebas Diri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Statistik Persib Bandung di Kandang BRI Super League 2025/2026, Bekal Jadi JuaraPersib Bandung unggul pada dua kategori statistik rapor kandang BRI Super League musim ini.

Read more »

Prediksi Persib vs Persijap: Laga Penentukan Gelar Juara Maung Bandung di Pekan Terakhir BRI Super LeagueGadisiani, Viktorontah dan regu Timnas Indonesia U-19 yang sedang berkarir di SKKU mendaratkan Indonesia ke dalam final Piala Kuno 2023. Ganda ini unggul sementara 1-0 berkat gol hat-trick Gapian Putu di laga kedua Turnamen di Bangkok, Thailand. Timnas Thai Camp Cup 2022 - 31 Juli 2022 Di Jawa Barat Dirangkai Honda Odyssey Profil FAS Rt I/03 Penunasan Banjir Mudik Birmingham Akan Dapatkan Aturan Baru

Read more »

Jelang Laga Penentuan Juara BRI Super League 2025/2026, Suporter Maung Bandung Padati Persib StoreJelang laga penentuan juara BRI Super League 2025/2026 antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara pada Sabtu (23/5/2026), warga menyerbu lokasi penjualan merchandise resmi tim Maung Bandung. Laga kedua tim dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

Read more »

Kunci Sukses Persib Bandung Juara BRI Super League, Dapat Tambahan 10 PoinPersib Bandung menjuarai BRI Super League 2025/2026 dengan perolehan 79 poin.

Read more »