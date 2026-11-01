Persib Bandung Menang Telak, Menalo Cetak Brace

Persib Bandung mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dalam BRI Super League 2026/2027. Luka Menalo mencetak dua gol. Tim kini naik ke posisi lima klasemen.

Persib Bandung meraih kemenangan gemilang atas Isenmulang Kalteng FC dalam laga lanjutan BRI Super League 2026/2027 yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu, 1 November 2026. Hasil kemenangan tersebut berhasil membawa Maung Bandung melonjak ke posisi lima klasemen sementara liga, menunjukkan performa dominan tanpa pelatih kepala Igor Tolic di sisi lapangan.

Performa Dominan Pemain Maung Bandung

Kemenangan ini dicatatkan berkat gol-gol yang tercipta secara konsisten sepanjang pertandingan. Mariano Peralta membuka keunggulan dengan lontaran head pada menit ke-14. Luka Menalo kemudian menggandakan优势 dengan brace pada menit ke-36 dan menit ke-44. Marc Klok melengkapi skor dengan eksekusi tendangan bebas pada menit ke-85.

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Pelatih Zlatko Runje Apresiasi Tim

Asisten pelatih Zlatko Runje menilai kemenangan ini sebagai buah dari persiapan matang dan pendekatan permainan yang tepat. Ia mengatakan semua rencana berjalan lancar selama 90 menit penuh. Runje menyebut para pemain menjalankan tugas mereka dengan sangat baik di lapangan dan memiliki kualitas serta mentalitas yang luar biasa.

Fokus pada Pencapaian Puncak Klasemen

Persiapan matang ini menjadi modal positif sebelum tim bertolak ke Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke Australia. Persib akan menghadapi Melbourne Victory FC di ajang AFC Champions League Two 2026/2027. Runje menekankan bahwa pertandingan berikutnya sudah menanti dan lawan berikutnya juga patut diwaspadai.

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Taktik Maraton dalam Persaingan Liga

Runje menilai seluruh lawan ke depan harus diperhatikan dengan saksama. Fokus utamanya adalah pada kinerja internal tim dan bagaimana cara mengumpulkan poin secara konsisten. Ia mengingatkan bahwa kompetisi ini bukan sprint melainkan maraton panjang yang membutuhkan ketahanan fisik dan mental.

Target Juara dan Tekanan ke Pesaing

Dengan jadwal pertandingan yang sangat padat, hasil bisa berujung menang atau kehilangan poin. Namun, target tetap jelas yaitu menekan tim-tim di atasnya. Runje menegaskan bahwa tujuan utama tim adalah berada di puncak klasemen dengan cara meningkatkan performa internal secara berkelanjutan.