Persib Bandung Larang Suporter Arema Hadir di Laga Liga Super

Persib Bandung melarang kehadiran suporter Arema FC pada pertandingan Liga Super di Stadion GBLA, 24 April 2026, sesuai regulasi PSSI yang masih melarang suporter tim tamu sebagai bagian dari transformasi sepak bola nasional. Pengamanan diperketat dengan melibatkan 3.000 personel kepolisian.

Persib Bandung secara tegas melarang kehadiran suporter Arema FC pada pertandingan Liga Super yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada hari Jumat, 24 April 2026.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang masih berlaku dari PSSI, yang bertujuan untuk mendukung proses transformasi sepak bola nasional. Regulasi tersebut saat ini masih membatasi, bahkan melarang, kehadiran suporter tim tamu dalam setiap pertandingan yang berlangsung. Adhi Pratama, Kepala Komunikasi PT Persib Bandung Bermartabat, menjelaskan bahwa larangan ini bukan merupakan kebijakan sepihak dari klub, melainkan implementasi langsung dari regulasi PSSI yang masih berlaku.

Ia menekankan bahwa dalam fase transisi menuju transformasi sepak bola Indonesia yang lebih baik, kehadiran suporter tim tamu dalam pertandingan belum diizinkan. Adhi Pratama juga menambahkan bahwa Persib Bandung akan bertanggung jawab penuh jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi ini. Klub akan menghadapi sanksi yang berat jika ada suporter Arema FC yang berhasil masuk ke dalam stadion. Oleh karena itu, Persib Bandung mengimbau seluruh pihak, terutama para pendukung setia, untuk menghormati dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Manajemen klub juga mengajak para suporter untuk terus memberikan dukungan kepada tim kebanggaan mereka dengan cara yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa harus memaksakan diri untuk hadir di stadion lawan yang berpotensi menimbulkan masalah dan sanksi bagi klub. Persib Bandung memahami keinginan para suporter untuk selalu berada di samping tim, namun keselamatan dan kelancaran pertandingan menjadi prioritas utama.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keamanan pertandingan, Panitia Pelaksana (Panpel) Persib Bandung akan menerapkan prosedur penyaringan yang sangat ketat di seluruh area stadion. Setiap individu yang memasuki stadion akan diperiksa dengan cermat untuk mencegah adanya suporter tim tamu yang mencoba masuk secara ilegal. Langkah ini merupakan wujud komitmen Persib Bandung dan Liga Indonesia untuk mendukung transformasi sepak bola nasional yang berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, pengamanan pertandingan akan diperkuat secara signifikan oleh aparat kepolisian.

Polrestabes Bandung telah menyiapkan sekitar 3.000 personel untuk mengamankan jalannya pertandingan antara Persib Bandung dan Arema FC. Rapat koordinasi telah dilakukan antara pihak kepolisian dan internal Persib Bandung sebagai pelaksana pertandingan untuk memastikan semua aspek keamanan telah terkoordinasi dengan baik. Pihak kepolisian akan melakukan patroli di sekitar stadion dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang mencurigakan. Tujuan utama dari pengamanan ini adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pemain, ofisial, maupun penonton yang hadir.

Persib Bandung berharap dengan adanya pengamanan yang ketat ini, pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa adanya insiden yang tidak diinginkan. Klub juga mengapresiasi dukungan dari pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban pertandingan. Persib Bandung berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan PSSI untuk menciptakan sepak bola Indonesia yang lebih baik dan lebih aman bagi semua





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

