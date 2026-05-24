Persib Bandung Konvoi Juara BRI Super League 2025-2026 di Bandung

Konvoi juara BRI Super League 2025-2026 Persib Bandung yang melintasi sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/5/2026). Massa pendukung memenuhi tepi jalan sambil mengenakan atribut biru khas Persib untuk merayakan keberhasilan Maung Bandung mempertahankan gelar juara Liga Indonesia.

Warga menyapa tim dan ofisial Persib Bandung saat konvoi juara BRI Super League 2025-2026 di Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/5/2026). Dalam konvoi juara yang melintasi sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/5/2026), massa pendukung memenuhi tepi jalan sambil mengenakan atribut biru khas Persib untuk merayakan keberhasilan Maung Bandung mempertahankan gelar juara Liga Indonesia .

Konvoi berlangsung meriah sejak pagi hingga siang hari. Sejumlah kendaraan hias yang membawa pemain, pelatih, dan ofisial Persib mendapat sambutan antusias dari warga. Arus lalu lintas di beberapa titik pusat kota juga dipadati ribuan bobotoh yang ikut mengiringi perjalanan tim juara. Persib memastikan gelar juara Super League 2025/2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara pada laga pekan terakhir kompetisi, Sabtu (23/5/2026).

Hasil tersebut cukup membawa Persib finis di posisi teratas klasemen akhir. Tim asuhan Bojan Hodak unggul head to head atas Borneo FC yang terus menempel ketat hingga pekan terakhir kompetisi. Persaingan perebutan gelar berlangsung sengit hingga pertandingan penutup musim. Keberhasilan musim ini sekaligus menorehkan sejarah baru bagi Persib Bandung.

Maung Bandung menjadi tim pertama yang mampu meraih gelar juara Liga Indonesia tiga musim berturut-turut.





