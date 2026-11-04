Persib Bandung Kena Denda Rp85 Juta dari Komdis PSSI

Komdis PSSI jatuhkan dua denda dengan total Rp85 juta kepada Persib Bandung terkait pelanggaran BRI Super League 2026/2027, termasuk tanpa dokter tim saat melawan Madura United.

Persib Bandung dijatuhi sanksi oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI berupa dua denda yang berasal dari dua sidang berbeda, dengan total nilai mencapai Rp85 juta. Hukuman tersebut berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi dalam dua pertandingan BRI Super League 2026/2027, yakni saat Persib menghadapi Madura United FC dan Garudayaksa FC.

Salah satu sanksi dijatuhkan karena Persib Bandung tidak didampingi dokter tim saat menghadapi Madura United FC pada 22 Oktober 2026. Setelah sanksi itu mencuat, dokter Persib Wira Prasetya akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai alasan ketidakhadirannya dalam laga tersebut.

Also read Persib Tiba di Australia, Bobotoh Sambut Maung Bandung Jelang Hadapi Melbourne Victory

Rincian Denda Komdis PSSI untuk Persib Bandung

Komdis PSSI menjatuhkan dua denda kepada Persib Bandung dari hasil dua sidang yang berbeda, dengan total nilai Rp85 juta. Keterangan yang tersedia tidak merinci nilai masing-masing denda, sehingga total tersebut menjadi angka utama yang dapat dirujuk publik.

Komdis PSSI merupakan badan disiplin di bawah federasi yang menangani pelanggaran regulasi selama kompetisi berlangsung. Dalam kasus ini, pelanggaran yang menjadi dasar sanksi tercatat pada dua laga BRI Super League 2026/2027, masing-masing melawan Madura United FC dan Garudayaksa FC.

Advertisement

Penjelasan Dokter Wira Prasetya soal Ketidakhadiran

Dokter Persib Wira Prasetya menegaskan bahwa ketidakhadirannya mendampingi tim bukan keinginan pribadinya. Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu, 4 November 2026, ia mengaku sangat ingin mendampingi tim dan siap kapan pun diminta.

Wira menyebut dirinya hanya seorang dokter yang tidak memiliki kuasa apa pun untuk menentukan kehadirannya dalam pertandingan. Ia juga menyatakan adanya 'professional reason' tertentu yang menjadi latar belakang ketidakhadirannya, meski alasan itu belum dapat dijelaskan secara rinci kepada publik.

Wira menambahkan bahwa alasan profesional tersebut mungkin belum saatnya disampaikan ke publik. Dengan demikian, detail spesifik mengenai persoalan itu belum tersedia dalam pernyataan resminya.

Komitmen Wira Prasetya sebagai Bobotoh Persib Bandung

Wira Prasetya menegaskan dirinya tidak mungkin meninggalkan Persib Bandung begitu saja. Ia menyebut dirinya sekaligus Bobotoh sejak 1994, sehingga kecintaannya terhadap Maung Bandung tetap berlaku dalam kondisi apa pun.

Advertisement

Bobotoh merupakan sebutan bagi pendukung Persib Bandung. Wira menempatkan perannya sebagai dokter tim dan perannya sebagai pendukung klub sebagai bagian dari identitas yang sama bersama Persib.

Bagi publik, pernyataan ini menjadi bagian penting dari klarifikasi atas sanksi Komdis PSSI karena menjelaskan sisi personel medis tim. Dengan begitu, sanksi terkait ketiadaan dokter tim kini dapat dibaca bersama penjelasan langsung dari dokter yang bersangkutan.

Hingga keterangan ini disampaikan, belum ada jadwal pengungkapan alasan profesional yang dimaksud Wira Prasetya. Perkembangan lanjutan akan bergantung pada keterangan resmi dari pihak terkait.