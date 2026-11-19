Persib Bandung mengalahkan Shan United 6-0 dalam pertandingan Grup B Shopee Cup di GBLA. Pelatih Igor Tolic dan seluruh Bobotoh merayakan kemenangan telak.

Persib Bandung meraih kemenangan telak dengan skor 6-0 atas Shan United FC dalam laga matchday ke-2 Grup B Shopee Cup. Pertandingan berstatus internasional ini berlangsung malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Kamis (19/11/2026). Enam gol bersih masuk ke gawang wakil negara Myanmar tersebut, menegaskan dominasi total tim berjulukan Maung Bandung di hadapan ratusan ribu penonton.

Dominasi Penuh di GBLA Menuju Kemenangan

Pertandingan ini menjadi bukti nyata ketangguhan skuad Persib Bandung ketika menghadapi lawan dari tingkat Asia. Meskipun cuaca ekstrem berupa hujan deras mengguyur kawasan Bandung saat pertandingan berlangsung, intensitas permainan tidak mengalami penurunan sedikitpun. Para pemain bertahan dengan performa tinggi dan tidak terganggu oleh kondisi lapangan yang semakin licin karena hujan lebat yang terus-menerus jatuh.

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Kondisi atmosfer di dalam stadion justru meningkat drastis seiring dengan deretan gol yang berhasil dicetak oleh penyerang Persib Bandung. Kedisiplinan teknis dan kecepatan serangan menjadi kunci utama dalam meruntuhkan pertahanan Shan United FC yang kesulitan mengantisipasi pola permainan agresif dari lawan mereka sepanjang 90 menit penuh di GBLA.

Igor Tolic Puji Performa Tim dan Dukungan Fans

Pelatih kepala Persib Bandung, Igor Tolic, secara spesifik menyebutkan bahwa dirinya sangat puas dengan hasil akhir tersebut. Ia mengungkapkan bahwa malam ini benar-benar adalah milik dari para pemain dan struktur organisasi klub. Igor Tolic menekankan bahwa banyak faktor penting yang berkontribusi atas kebahagiaan tersebut, salah satunya adalah kualitas permainan yang ditampilkan para pemain di lapangan hijau.

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Di sisi lain, Igor Tolic juga secara eksplisit menyoroti pentingnya peran Bobotoh dalam memberikan semangat ekstra. Ia menyebut bahwa meskipun ada penghentian sementara pertandingan karena cuaca buruk, semangat para penonton di tribun tidak pernah luntur. Mereka terus berdiri dan memberi dukungan tanpa henti, meskipun harus berkutat di bawah guyuran air hujan yang cukup deras.

Igor Tolic menambahkan bahwa banyaknya gol yang tercipta membuat para penggemar merasa sangat menikmati alur permainan. Ucapan terima kasih ia sampaikan secara tulus kepada seluruh Bobotoh yang telah rela datang ke stadion pada malam yang tidak mendukung secara cuaca demi melihat tim kesayangan mereka bertanding dan mencetak banyak aksi bagus.

Dampak Nyata Kemenangan Telak di Grup B

Kemenangan besar ini memberikan dampak psikologis yang sangat kuat bagi Persib Bandung dalam melanjutkan perjalanan di kompetisi Shopee Cup. Skor 6-0 bukan hanya sekadar angka, melainkan juga menjadi indikator kuat bahwa mentalitas tim sudah berada di titik optimal. Dengan posisi yang semakin aman di Grup B, kepercayaan diri para pemain akan terus meningkat untuk menghadapi laga-laga selanjutnya.

Performa konsisten di depan lawan regional seperti Shan United FC membuka peluang besar bagi Persib Bandung untuk melanjutkan sejarah positifnya di kancah Asia. Kedisiplinan bertahan dan efektivitas di lini serang menjadi modal utama yang akan sangat dibutuhkan saat menghadapi tantangan lebih berat di babak-babak berikutnya dari ajang bergengsi tingkat klub se-Asia Tenggara ini.