Persib Bandung mengemas kemenangan telak 6-0 atas Shan United berkat brace Balsa Sekulic, Mariano Peralta, Luka Menalo, Adam Alis, dan William Barros. Maung Bandung kokoh di posisi kedua Grup B.

Persib Bandung mencatatkan sejarah manis dengan mengalahkan Shan United dengan skor telak 6-0. Tim berjulukan Maung Bandung ini membuktikan dominasi mutlak di ajang kompetisi regional setelah mengemas tiga poin penuh. Kemenangan ini menjadi pembeda utama dalam perjalanan mereka di stage awal kompetisi.

Mekanisme Gol Persib di Paruh Pertama

Pertandingan dibuka dengan tekanan tinggi dari Persib Bandung sejak menit awal. Di menit ke-11, Luca Menalo membuka serangan dari sisi kanan lapangan dan mengirimkan umpan silang yang tepat. Balsa Sekulic memanfaatkan posisi kosong tersebut untuk menanduk bola masuk ke gawang, memberikan keunggulan awal 1-0 bagi tuan rumah.

Dominasi Persib terus berlanjut hingga menit ke-14. Wasit memberikan hadiah penalti setelah Menalo dijatuhkan oleh bek lawan, Banahene, di dalam kotak penalti. Mariano Peralta yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil mengubah peluang tersebut menjadi gol kedua, membuat skor menjadi 2-0 dan menambah tekanan psikologis pada tim tamu.

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Posisi Pemain dan Reaksi Tim

Shan United terlihat kewalahan menghadapi pola permainan yang agresif dari pelatih Igor Tolic. Meskipun upaya meredam serangan dilakukan, pertahanan mereka tidak mampu menahan gelombang serangan yang terus mengalir dari anak asuh Tolic. Pemain-pemain kunci Persib seperti Thom Haye dan Marc Klok di lini tengah berhasil mengatur irama permainan dengan sangat efisien.

Dari kubu Shan United, pemain seperti Teja Paku Alam dan Eliano Reijnders berusaha sekuat tenaga untuk menjaga stabilitas pertahanan. Namun, kecepatan dan akurasi umpan dari Luca Menalo serta kreativitas di lini depan membuat lini belakang Shan United sering kali terpojok dan kesulitan membaca pergerakan penyerang Persib.

Dampak Nyata terhadap Klasemen Grup

Hasil ini menempatkan Persib Bandung secara kokoh di peringkat kedua klasemen Grup B dengan perolehan enam poin. Sementara itu, Shan United tetap tertahan di peringkat keempat dengan total nol poin. Jarak poin ini menjadi sangat signifikan dalam konteks perebutan posisi lolos ke babak selanjutnya.

Kemenangan 6-0 ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari kesiapan mental dan fisik tim Persib. Bobotoh yang hadir di tribun memberikan dukungan penuh yang menjadi energi positif bagi para pemain untuk terus menekan dan mencari celah gol lebih lanjut.

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Eksekusi Strategi di Paruh Kedua

Memasuki babak kedua, Persib tidak menurunkan intensitas permainan mereka. Hanya tujuh menit setelah jeda babak pertama, Balsa Sekulic kembali membuka diri untuk mencetak gol ketiga. Ia merebut bola setelah adanya kesalahan dari Banahene, lalu menggiring bola hingga dekat kotak penalti sebelum melewati Luca Menalo yang kemudian mengecoh bek lawan.

Tembakan mendatar dari Menalo berbuah gol, memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Gol kedua dari Balsa Sekulic di menit ke-66 semakin mengokohkan keunggulan Persib menjadi 4-0. Umpan silang dari Menalo kembali menjadi kunci utama yang diselesaikan dengan sempurna oleh striker asal Serbia ini di depan gawang.

Penutup Pesta Gol dan Analisis Akhir

Pertandingan semakin memanas di menit-menit akhir. Di menit ke-81, Adam Alis memperlebar keunggulan menjadi 5-0 setelah tembakannya dari dalam kotak penalti berhasil mengoyak jaring. Pesta gol Persib kemudian ditutup oleh pemain pengganti, Uilliam Barros, yang memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan lapangan untuk mencetak gol kelima melalui sundulan kerasnya.

Skor akhir 6-0 menjadi bukti nyata kualitas Persib Bandung di kancah regional. Dengan performa gemilang ini, tim siap menghadapi tantangan berikutnya dengan modal kepercayaan diri tinggi dan posisi klasemen yang menguntungkan di Grup B.