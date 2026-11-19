Persib Bandung meraih kemenangan telak 4-0 atas Shan United di GBLA. Skor ini memastikan mereka menduduki posisi kedua Grup B ASEAN Club Championship.

Persib Bandung berhasil meraih kemenangan penuh dengan skor telak 4-0 atas Shan United dalam laga kedua babak grup ASEAN Club Championship musim 2026/2027. Pertandingan ini diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (19/11/2026). Tim yang diasuh oleh Igor Tolic ini menunjukkan dominasi mutlak sejak menit awal hingga akhir, sehingga mengukuhkan posisi mereka di puncak tabel sementara Grup B bersama dengan saingan ketat dari Malaysia.

Dominasi Total dan Deretan Gol Persib

Jeritan sorak para suporter di GBLA semakin meledak saat Persib membuka catatan gol lebih dulu melalui serangan balik yang efektif. Balsa Sekulic mencetak gol pembuka pada menit ke-12, memberikan kepercayaan diri tinggi bagi skuad Tanah Pasundan. Tidak lama berselang, tepatnya pada menit ke-17, Luka Menalo menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dengan sepakan yang presisi, membuat pertahanan Shan United semakin goyah dan kewalahan.

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Setelah jeda waktu istirahat, intensitas permainan Persib justru semakin meningkat tajam di babak kedua. Luka Menalo kembali membuktikan diri sebagai ancaman serius dengan menambah gol keduanya pada menit ke-52. Balsa Sekulic juga tidak tinggal diam dan menyelesaikan brace-nya pada menit ke-66, membuat skor menjadi 4-0 dan secara efektif mematikan harapan lawan untuk kembali ke pertandingan.

Perayaan gol pun tidak berhenti hingga waktu penuh. Adam Alis memperlebar jarak keunggulan menjadi 5-0 pada menit ke-81, sebelum Uilliam Barros menambahkan gol kelima pada menit ke-89. Kemeriahan pesta gol ini menegaskan kualitas pemain Persib yang tengah berada dalam form terbaik di kompetisi regional Asia Tenggara musim ini.

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Posisi Klasemen dan Persaingan Ketat Grup B

Hasil gemilang ini mengantarkan Persib Bandung ke posisi kedua dalam klasemen sementara Grup B ASEAN Club Championship. Thom Haye dan para pemainnya kini mengoleksi enam poin dari dua laga awal yang mereka ikuti, dengan catatan start yang masih sempurna tanpa kekalahan maupun seri. Kemenangan berturut-turut ini menjadi modal besar untuk melanjutkan perjuangan di babak selanjutnya.

Persaingan di puncak klasemen grup berlangsung sangat sengit dan dinamis. Tim Johor Darul Ta'zim dari Malaysia juga memimpin klasemen sementara dengan perolehan poin yang sama, yaitu enam poin. Namun, perhitungannya sedikit berbeda karena Johor Darul Ta'zim hanya tampil dalam dua laga dengan selisih gol yang sama persis dengan Persib Bandung. Hal ini menciptakan dinamika menarik di tabel grup.

Sementara itu, tim PKR Svay Rieng dari Kamboja berada di posisi empat klasemen sementara dengan catatan tiga poin. Tim tersebut telah bermain dua laga dengan satu kemenangan dan satu kekalahan, mencatatkan selisih gol sebanyak tiga gol untuk dan tujuh gol kemasukkan. Posisi ini menempatkan mereka di belakang Persib dan Johor Darul Ta'zim dalam perebutan tiket babak lanjut.

Fokus Kembali ke Domestik dan Tantangan Berikutnya

Setelah berhasil melibas Shan United dengan telak, Persib Bandung kini dijadwalkan untuk kembali fokus penuh ke kompetisi domestik di dalam negeri. Tim ini akan mengambil cuti sementara dari ajang Asian sebelum melanjutkan kiprah di ASEAN Club Championship 2026/2027. Jadwal tersebut dirancang untuk memastikan kondisi fisik pemain tetap prima dan terjaga di tengah rutinitas latihan yang padat.

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Laga berikutnya dalam kompetisi ini akan mempertemukan Persib Bandung dengan Lion City Sailors. Pertandingan krusial ini rencananya akan berlangsung pada tanggal 9 Desember mendatang di Stadion Jalan Besar, Singapura. Lokasi kandang lawan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain asuhan Igor Tolic untuk membuktikan bahwa kemampuan mereka juga tangguh di tanah lawan.

Pertemuan antara Persib Bandung dan Lion City Sailors bukan lagi hal asing bagi kedua belah pihak. Pada ajang AFC Champions League Two musim lalu, kedua tim sudah pernah bertemu beberapa kali. Pengalaman tersebut memberikan perspektif tersendiri bagi tim Persib dalam mempersiapkan strategi teknis dan mental menghadapi saingan berat asal Singapura tersebut.