Persib Bandung mengalahkan Shan United 6-0 di ASEAN Club Championship. Skor ini mengangkat Maung Bandung ke posisi kedua Grup B dengan enam poin.

Persib Bandung menunjukkan dominasi mutlak saat menghadapi Shan United dalam laga kedua Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Kamis (19/11/2026) malam WIB, diakhiri dengan kemenangan telak 6-0.

Prestasi Mengesankan di ASEAN Club Championship

Pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dibuka dengan gol-gol di babak pertama yang membekukan pertahanan Shan United. Maung Bandung berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 2-0, menandai awal yang sangat kuat bagi skuad mereka di kancah regional.

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Mekanisme Penyerangan yang Efektif

Setelah jeda istirahat, efisiensi serangan Persib Bandung meningkat drastis dengan empat gol tambahan yang beruntun. Luka Menalo menyumbang gol pertama di babak kedua pada menit ke-52. Balsa Sekulic kemudian melengkapi brace-nya pada menit ke-66, mengukuhkan posisi mereka sebagai ancaman utama.

Laju gol tidak berhenti di situ. Adam Alis menyusul mencetak gol pada menit ke-81, sementara Uilliam Barros menutup pesta gol tersebut pada menit ke-89. Skor 6-0 ini secara resmi menandai kemenangan kedua Persib di ajang bergengsi ASEAN Club Championship 2026/2027, menunjukkan kualitas tim yang semakin matang.

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Komposisi Tim dan Posisi Klasemen Sementara

Persib Bandung menghadirkan susunan pemain inti yang solid dengan Teja Paku Alam sebagai kiper. Latar belakang pertahanan terdiri dari Kakang Rudianto, Danijel Loncar, Julio Cesar, dan Eliano Reijnders. Pada lini tengah, Thom Haye, Marc Klok, Luka Menalo, Adam Alis, dan Mariano Peralta mengatur irama permainan.

Prestasi luar biasa ini berdampak langsung pada klasemen sementara Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027. Hasil tersebut menempatkan Persib di posisi kedua klasemen dengan koleksi enam poin. Angka tersebut sama persis dengan perolehan poin tim asal Malaysia, Johor Darul Ta'zim, menciptakan persaingan ketat di babak penyisihan grup.