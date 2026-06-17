Persib Bandung Juara BRI Super League 2025/2026 setelah Head to Head Mengikat dengan Borneo FC

BRI Super League 2025/2026 berakhir dengan persaingan sangat ketat. Beberapa tim finis dengan poin sama sehingga regulasi head to head menjadi penentu. Persib Bandung menjadi juara setelah unggul dalam pertemuan langsung dengan Borneo FC yang juga mengumpulkan 79 poin. Serupa happens di papan tengah dan bawah.

Super League 2025/2026 menghadirkan persaingan yang ketat hingga pekan terakhir. Menariknya, sejumlah tim mengakhiri musim dengan koleksi poin yang sama, membuat regulasi head to head menjadi faktor krusial dalam menentukan posisi akhir klasemen.

Mulai dari perebutan gelar juara, persaingan papan tengah, hingga pertarungan menghindari degradasi, setiap pertemuan antar tim sepanjang musim terbukti memiliki arti besar. Raihan poin sama di akhir musim menjadi bukti bahwa setiap pertandingan di BRI Super League memiliki nilai penting, sekaligus menunjukkan betapa kompetitifnya sepak bola Indonesia saat ini. Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sama-sama mengoleksi 79 poin di akhir musim. Poin Persib berasal dari 24 kali menang, 7 seri, dan 3 kali kalah.

Sedangkan Borneo mencatatkan 25 kali menang, 4 seri dan 5 kali kalah. Catatan pertemuan head to head menjadi pembeda yang membuat Persib Bandung keluar sebagai juara BRI Super League 2025/2026. Ketika berlaga di Bandung, Persib meraih kemenangan 3-1 lewat gol yang dicetak Ramon Tanque, Federico Barba, dan Saddil Ramdani. Sementara itu, Borneo FC harus rela bermain seri 1-1 ketika menjamu Persib di Samarinda.

Gol Persib dicetak oleh Adam Alis dan hanya mampu dibalas satu gole oleh Mariano Peralto. Persaingan kedua tim ini menjadi salah satu cerita terbesar sepanjang BRI Super League 2025/2026 karena berlangsung konsisten sejak putaran pertama hingga pekan terakhir. Ketatnya persaingan papan atas juga tercermin dari raihan poin Bhayangkara Presisi, Malut United, dan Dewa United yang sama-sama mengoleksi 53 poin. Dalam situasi seperti ini, regulasi head to head menjadi penentu.

Dari keseluruhan pertemuan, Bhayangkara tercatat lebih unggul dari Malut United dan Dewa United. Sebaliknya Dewa United yang selalu kalah dari Bhayangkara dan Malut United, harus rela menempati posisi 7 di akhir klasemen. Setiap gol dan hasil pertandingan antar ketiga tim tersebut berpengaruh besar terhadap posisi akhir mereka. Persita Tangerang dan PSIM Yogyakarta menutup musim dengan poin yang sama yakni 45.

Dengan catatan 13 kali menang, 6 seri, dan 15 kalah, serta unggul head to head, Persita Tangerang menempati satu peringkat lebih tinggi ketimbang PSIM Yogyakarta. Persita sukses dua kali menang atas PSIM Yogyakarta. Saat bermain di Tangerang menang 4-0 dan kembali menang di Yogyakarta dengan skor tipis 0-1. Head to head menjadi faktor yang membedakan kedua tim, membuktikan bahwa hasil pertandingan langsung memiliki bobot yang sangat penting dalam kompetisi yang berlangsung selama semusim penuh.

PSM Makassar dan Persis Solo juga masuk dalam daftar tim dengan poin kembar di akhir musim. Bedanya dengan tim lain di papan atas dan tengah, Persis Solo harus rela turun kasta karena kalah bersaing dengan PSM Makassar. Padahal secara statistik kedua tim sama-sama mencatatkan 8 kali menang, 10 kali seri dan 16 kali kalah, namun PSM lebih baik dalam hal selisih gol dan head to head. Pada pertemuan pertama di Solo, PSM sukses mengalahkan Persis dengan skor 4-3.

Sebaliknya, Persis hanya mampu bermain seri 1-1 saat berlaga di Makassar. Persis Solo harus menerima kenyataan bahwa posisi akhir mereka ditentukan oleh hasil pertemuan langsung. Situasi ini memperlihatkan bahwa satu kemenangan atau satu gol tambahan dalam laga head to head bisa berdampak besar terhadap klasemen akhir. Banyaknya tim yang memiliki poin sama menunjukkan tingginya tingkat kompetitif kompetisi musim ini.

Tak hanya kualitas tim yang semakin merata, tetapi juga kemampuan setiap klub dalam menjaga konsistensi sepanjang musim. Hal tersebut membuat setiap laga terasa seperti partai final, karena hasilnya bisa menjadi penentu posisi klasemen saat kompetisi berakhir. Ketatnya persaingan hingga pekan terakhir membuat jutaan suporter selalu setia mengikuti perkembangan klasemen dan hasil pertandingan BRI Super League 2025/2026. Musim ini, pengalaman menikmati sepak bola semakin lengkap berkat berbagai penawaran dari Promo Lifestyle BRI.

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BRI Super League 2025/2026 Persib Bandung Juara Head To Head Borneo FC Klasemen Ketat

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