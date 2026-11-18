Persib Bandung meraih tiga poin usai menang 3-1 atas Port FC dan kini menatap laga kontra Shan United di ASEAN Club Championship.

Persib Bandung membekuk Port FC dengan skor 3-1 dalam ajang ASEAN Club Championship. Hasil tersebut membuat tim asuhan Igor Tolic mengoleksi tiga poin, sama banyak dengan Johor Darul Ta'zim dari Malaysia dan Cong An Ha Noi dari Vietnam.

Kompetisi antarklub Asia Tenggara ini juga dikenal dengan nama Shopee Cup karena alasan sponsor. Persib Bandung berada dalam satu grup dengan tujuh peserta, dan laga terbaru mereka dimainkan saat menghadapi Port FC.

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Persib Bandung Peluang Lolos ke Babak Gugur

Persib Bandung memiliki peluang besar melaju ke babak gugur karena empat dari tujuh peserta di tiap grup akan lolos. Dengan kondisi klasemen saat ini, posisi Persib Bandung masih sangat terbuka.

Pertandingan berikutnya melawan Shan United akan menjadi penentuan penting. Kemenangan atas Shan United disebut akan memperlancar langkah Pangeran Biru menuju fase gugur kompetisi.

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Shan United merupakan wakil Myanmar yang baru memainkan laga pertamanya di turnamen ini. Tim tersebut tidak bertanding pada matchday pembuka, sehingga laga melawan Persib Bandung menjadi debut mereka di kompetisi.

Jadwal Persib Bandung di ASEAN Club Championship

Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Shan United pada pukul 19.00 WIB. Jadwal lengkap Persib Bandung juga mencakup laga melawan Johor Darul Ta'zim pada pukul 19.30 WIB dan Cong An Ha Noi pada pukul 19.00 WIB.

Selain itu, Persib Bandung akan menghadapi PKR Svay Rieng pada pukul 19.00 WIB. Sumber jadwal juga mencantumkan tanggal 10 Desember 2026 di antara rangkaian pertandingan kompetisi ini.

Bagi pendukung Persib Bandung, jadwal tersebut menjadi acuan untuk mengikuti setiap pertandingan tim asuhan Igor Tolic. Seluruh waktu pertandingan tercantum dalam Waktu Indonesia Barat, sehingga penggemar di Indonesia dapat langsung mengikutinya.