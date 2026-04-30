Persib Bandung Hadapi Ujian Sulit di Markas Bhayangkara FC, Bojan Hodak Tetap Fokus pada Target Juara

Persib Bandung akan bertanding tandang melawan Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Pelatih Bojan Hodak mengakui bahwa laga ini akan sulit, tetapi timnya tetap berpegang pada target meraih tiga poin untuk menjaga peluang juara. Bhayangkara FC menunjukkan performa impresif dengan penyerang baru seperti Moussa Sidibe dan Henri Doumbia. Persib juga melakukan penyesuaian pemain dengan absensi Eliano Reijnders. Selain itu, Persib juga bersaing ketat dengan Borneo FC dalam perjuangan meraih gelar juara. Di luar lapangan, Marc Klok dipanggil Timnas Indonesia, tetapi bawa Persib juara tetap menjadi prioritas.

Laga tandang ke markas Bhayangkara FC menjadi ujian krusial bagi Persib Bandung . Pertandingan ini digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4). Tekanan terhadap Persib cukup besar jelang duel ini, mengingat mereka baru saja gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir.

Namun, status sebagai juara bertahan membuat target tim tidak berubah. Tiga poin menjadi harga mati demi menjaga peluang juara tetap terbuka. Winger Bhayangkara FC, Moussa Sidibe, melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Persija Jakarta dalam laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026). Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyadari bahwa laga ini tidak akan berjalan mudah.

Bhayangkara FC menunjukkan performa impresif dalam beberapa waktu terakhir. Mereka merekrut tiga penyerang baru dan setelah itu menjadi sangat berbahaya, terutama dalam serangan balik. Kehadiran pemain seperti Moussa Sidibe, Henri Doumbia, dan Privat Mbarga membuat lini depan Bhayangkara semakin tajam. Mereka menjadi ancaman serius, terutama dalam skema serangan cepat.

Selain itu, Bhayangkara FC juga punya motivasi besar untuk finis di empat besar. Faktor ini dipastikan akan membuat pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi. Di tengah tekanan, Persib tetap berpegang pada target utama. Hodak menegaskan bahwa timnya fokus meraih kemenangan.

Mereka berjuang untuk menjuarai liga, sementara Bhayangkara berjuang untuk masuk empat besar. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus bagi para fan dan tentu saja, saya harap kita akan mendapatkan hasil positif bagi kita, harap pelatih asal Kroasia ini. Persib juga melakukan penyesuaian komposisi pemain untuk laga ini. Eliano Reijnders dipastikan absen karena alasan kebugaran.

Dia tidak akan bermain tetapi dia akan siap untuk pertandingan berikutnya. Kami hanya tidak ingin mengambil risiko. Kami memiliki pemain lain yang perlu bermain. Dan Lucho juga akan siap, kabarnya.

Selain itu, Persib juga harus bersaing ketat dengan Borneo FC dalam perjuangan meraih gelar juara. Dengan poin yang sama dan hanya lima laga tersisa, persaingan menjadi semakin menarik. Bojan Hodak menyebut bahwa ini akan membuat liga lebih seru. Persib juga terus melakukan persiapan jelang laga dengan Bhayangkara FC.

Fokus mereka adalah pada kondisi fisik, cara berlari, dan taktik yang baik. Semua ini dilakukan untuk memastikan tim siap menghadapi lawan yang kuat. Di luar lapangan, Timnas Indonesia juga sedang menjadi sorotan. Marc Klok, pemain Persib, mendapatkan panggilan Timnas Indonesia.

Namun, bawa Persib juara tetap menjadi prioritas. Selain itu, perjuangan Timnas Indonesia juga akan dibuatkan film dokumenter.





