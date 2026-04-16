Persib Bandung Hadapi Ujian Berat di Kandang Dewa United: Federico Barba Jadi Tumpuan

Persib Bandung bersiap menghadapi tantangan dari Dewa United Banten FC dalam laga pekan ke-28 BRI Liga 1. Tim asuhan Bojan Hodak yang memuncaki klasemen harus mewaspadai performa menanjak tim tuan rumah dan ancaman dari bomber Alex Martins serta kreativitas Alexis Messidoro.

Federico Barba , bek tangguh Persib Bandung , kini menjadi tumpuan utama tim menjelang pertandingan krusial melawan Madura United yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kesiapan Maung Bandung semakin dimatangkan jelang lanjutan BRI Liga 1 musim 2025/26, di mana mereka akan menghadapi tuan rumah Dewa United Banten FC pada pekan ke-28. Pertandingan yang diprediksi akan berlangsung sengit ini dijadwalkan tersaji di Banten International Stadium pada Senin, 20 April.

Persib Bandung saat ini memuncaki klasemen sementara dengan raihan impresif 64 poin. Namun, mereka tidak boleh jemawa menghadapi Dewa United yang sedang dalam performa menanjak. Tim asuhan Jan Olde Riekerink ini telah meraih dua kemenangan beruntun, mengalahkan PSIM Yogyakarta dan Malut United FC. Performa konsisten Dewa United perlahan namun pasti membawa mereka ke posisi kedelapan klasemen. Peningkatan performa ini tentu menjadi alarm bagi Persib, karena Dewa United berpotensi menjadi batu sandungan dalam perburuan gelar juara musim ini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui kualitas tim lawan yang akan dihadapi. Ia menilai Dewa United memiliki komposisi pemain yang solid dan kaya akan pengalaman di berbagai level kompetisi. "Mengenai Dewa United, mereka adalah tim yang bagus, mereka tim yang sangat bagus. Satu-satunya hal adalah kenapa mereka ada di urutan delapan, saya tidak tahu," ujar Hodak dikutip dari ileague.id. Hodak menyoroti lini depan Dewa United sebagai ancaman nyata, terutama bomber Alex Martins yang telah mengoleksi 14 gol musim ini. Ketajamannya di kotak penalti menjadi fokus utama lini pertahanan Persib. Selain itu, kreativitas lini tengah yang dipimpin oleh Alexis Messidoro juga patut diwaspadai. Gelandang asal Argentina ini dikenal memiliki visi bermain yang brilian dan akurasi umpan yang tinggi. Kehadiran Ricky Kambuaya, mantan penggawa tim nasional Indonesia, juga menambah variasi serangan Dewa United melalui pergerakannya yang kerap menjadi pembeda di lini tengah. Menariknya, laga ini akan menghadirkan reuni bagi dua mantan pemain Persib yang kini berseragam Dewa United, yaitu Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Keduanya diprediksi akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang gaya bermain Persib untuk memberikan keuntungan bagi tim tuan rumah. Bojan Hodak menegaskan bahwa tidak ada pertandingan yang mudah di kompetisi musim ini dan meminta anak asuhnya untuk tetap fokus serta tidak meremehkan lawan yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi. "Ini akan menjadi pertandingan sulit lainnya. Di liga ini semua pertandingan itu sulit," tegasnya. Dengan keunggulan empat poin dari Borneo FC Samarinda di posisi kedua, Persib bertekad untuk tidak terpeleset. Kemenangan di pertandingan ini sangat krusial untuk menjaga jarak aman sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen. Pertandingan melawan Dewa United bukan hanya sekadar mengejar tiga poin, melainkan juga menguji ketangguhan mental para pemain Persib. Tekanan untuk mempertahankan posisi puncak klasemen tentu ada, namun ini juga menjadi kesempatan bagi Persib untuk menunjukkan kedalaman skuad dan kemampuan mereka dalam menghadapi tim yang memiliki motivasi tinggi. Sejarah pertemuan kedua tim juga bisa menjadi catatan, meskipun fokus utama tetap pada kondisi tim saat ini. Adaptasi dengan stadion yang berbeda, serta antisipasi terhadap taktik yang mungkin diterapkan oleh Jan Olde Riekerink, menjadi elemen penting yang perlu dipertimbangkan oleh tim pelatih Persib. Kehadiran suporter yang diharapkan memenuhi stadion juga akan menjadi faktor pendorong semangat bagi kedua tim. Setiap pertandingan di BRI Liga 1 musim ini memang selalu menghadirkan kejutan. Formasi dan strategi yang diterapkan oleh tim pelatih akan sangat menentukan hasil akhir. Bagi Persib, kemenangan adalah harga mati untuk terus bersaing di jalur juara. Fokus pada eksekusi di lini depan, kekokohan di lini pertahanan, dan soliditas di lini tengah menjadi kunci utama. Alex Martins, dengan rekor golnya, jelas menjadi perhatian nomor satu bagi pertahanan Persib. Namun, kekuatan Dewa United tidak hanya terletak pada satu pemain. Kerjasama tim dan pemanfaatan bola-bola mati juga bisa menjadi senjata ampuh. Ricky Kambuaya dan Alexis Messidoro akan menjadi kreator serangan yang perlu mendapatkan penjagaan ketat. Pengalaman Nick Kuipers dan Edo Febriansah yang pernah berseragam Persib bisa menjadi keuntungan taktis bagi Dewa United, mereka tahu bagaimana cara membaca permainan Persib dan mengantisipasi pergerakan pemain-pemain Maung Bandung. Dengan jadwal yang padat, menjaga kebugaran pemain juga menjadi hal yang sangat penting. Bojan Hodak kemungkinan akan melakukan rotasi pemain jika diperlukan, namun ia juga harus memastikan bahwa tim tetap memiliki kekuatan optimal untuk menghadapi setiap pertandingan. Pertandingan ini merupakan momentum penting bagi Persib untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di puncak klasemen dan mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim. Dewa United dengan segala potensinya tidak akan datang dengan tangan kosong, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlawanan sengit dan mencuri poin. Duel taktik antara Bojan Hodak dan Jan Olde Riekerink akan menjadi tontonan menarik bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan meraih poin penuh, hanya waktu yang bisa menjawab





