Pelatih Persib Milan Tolic memuji organisasi tim Persita Tangerang sebelum laga Super League 2026/2027 di Banten International Stadium pada 29 November 2026.

Persib Bandung tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga penting di pekan ke-11 Super League 2026 /2027. Tim berjulukan Maung Bandung ini akan bertandang langsung ke markas Persita Tangerang untuk menjamu lawan dalam sebuah pertandingan krusial. Pertemuan kedua klub ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Banten International Stadium, Serang, pada hari Minggu tanggal 29 November 2026. Pertandingan ini akan dimulai tepat pada pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat.

Pelatih kepala Persib Bandung, Milan Tolic, secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak akan meremehkan kekuatan tim tuan rumah. Persita Tangerang saat ini sedang menunjukkan performa positif yang konsisten. Kemampuan mereka membawa tim masuk ke posisi empat besar klasemen sementara liga menjadi indikator serius yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran Pelatih dan pemain Persib Bandung.

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Organisasi Tim di Bawah Arahan Carlos Pena

Persita Tangerang telah berkembang menjadi tim yang sangat terorganisir di bawah arahan pelatih asal Spanyol, Carlos Pena. Tolic menilai bahwa Pendekar Cisadane memiliki struktur permainan yang solid dan disiplin. Menurut pengamatan Milan Tolic, pemain-pemain Persita mampu menjalankan instruksi pelatih dengan sangat baik.

Kemampuan tim tuan rumah dalam membangun serangan dan bertahan merupakan dua aspek yang menjadi poin plus. Tolic mengakui bahwa lawan mereka adalah tim yang sangat bagus dan memiliki organisasi permainan yang rapi. Ia menyoroti bahwa setiap pergerakan pemain di lapangan menunjukkan ketaatan tinggi terhadap strategi yang dirancang oleh Carlos Pena.

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Milan Tolic juga menekankan bahwa Persita sedang berada di atas momentum positif. Tim ini telah berhasil mengumpulkan banyak poin dalam kompetisi yang berlangsung. Kondisi ini menjadikan lawan sebagai tantangan besar yang harus dihadapi dengan persiapan matang dan fokus tinggi. Kedisiplinan tinggi dalam menjaga pertahanan membuat Persita sulit ditembus oleh lawan.

Bahaya Serangan Balik di Sektor Sayap

Salah satu kelemahan potensial Persib adalah potensi serangan balik cepat yang dimiliki Persita. Selain kemampuan bertahan yang kuat, kecepatan dalam melakukan transisi dari fase bertahan ke menyerang menjadi senjata mematikan Persita. Pemain-pemain Persita dinilai mampu melancarkan serangan balik yang cepat dan berbahaya, terutama melalui sektor sayap.

Sektor sayap menjadi titik lemah yang paling rentan bagi pertahanan Persib. Tolic memperingatkan bahwa pemainnya harus waspada terhadap pergerakan cepat di sisi lapangan. Serangan balik tersebut bisa merepotkan barisan pertahanan Persib jika tidak ditangani dengan ekstra ketat dan terkoordinasi.

Strategi bertahan yang terorganisir oleh Persita membuat mereka sulit ditebak saat memulai serangan. Kombinasi antara pertahanan yang kokoh dan kecepatan transisi membuat pertandingan ini diperkirakan akan sangat menantang. Tolic menegaskan bahwa ini adalah satu dari beberapa pertandingan tersulit yang dihadapi oleh Persib dalam kompetisi ini.

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Tantangan Strategis dan Dampak Pertandingan

Pertandingan di Banten International Stadium ini bukan sekadar laga rutin, melainkan ujian nyata bagi kredibilitas Persib. Kesalahan kecil dari pemain Persib bisa segera dibalas oleh Persita melalui serangan balik cepat. Oleh karena itu, ketahanan mental dan fisik seluruh pemain menjadi kunci utama di lapangan.

Hasil dari pertemuan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap klasemen sementara liga. Bagi Persib, kekalahan atau hasil imbang akan semakin menjauhkan mereka dari puncak klasemen. Sebaliknya, kemenangan akan memberikan semangat dan poin krusial untuk mengejar target prestasi di sisa kompetisi Super League 2026/2027.

Persiapan fisik dan taktis Persib perlu dioptimalkan dalam beberapa hari ke depan. Analisis terhadap pola permainan Carlos Pena harus menjadi prioritas utama di sesi latihan. Tim butuh kecermatan ekstra untuk memotong jalur passing dan menutup ruang gerak sayap Persita. Kehadiran Milan Tolic sebagai manajer taktis akan menjadi penentu bagaimana strategi ini diterapkan oleh para pemain di lapangan hijau pada Minggu depan.