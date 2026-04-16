Persib Bandung Hadapi Dewa United di Pekan ke-13: Misi Tiga Poin di Kandang Demi Momentum Liga

Persib Bandung akan menjamu Dewa United dalam pertandingan pekan ke-13 Liga Super 2025-2026 di Stadion GBLA. Maung Bandung bertekad meraih kemenangan untuk menjaga momentum persaingan liga, meski kehilangan Patricio Matricardi akibat akumulasi kartu merah.

Pertandingan antara Persib Bandung dan Dewa United dalam pekan ke-13 Liga Super musim 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat, 21 November 2025, diprediksi akan berlangsung sengit. Laga ini menjadi penting bagi kedua tim untuk memperebutkan poin penuh demi mendongkrak posisi mereka di klasemen. Persib Bandung , sebagai tuan rumah, tentu akan berupaya memanfaatkan dukungan penuh dari para Bobotoh untuk meraih kemenangan.

Dalam catatan lima pertemuan terakhir kedua tim, Persib Bandung memiliki sedikit keunggulan dengan meraih dua kemenangan. Kemenangan terakhir Persib atas Dewa United terjadi pada putaran pertama musim ini. Namun, perlu dicatat bahwa Dewa United bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Mereka mampu meraih satu kemenangan di Stadion GBLA pada 17 Januari 2025, sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang. Kehadiran pemain-pemain kunci dari kedua tim diprediksi akan menambah daya tarik pertandingan ini. Sayangnya, Persib Bandung harus kehilangan salah satu pilar pentingnya, yaitu bek asal Argentina, Patricio Matricardi. Ia mendapatkan kartu merah pada pertandingan sebelumnya melawan Bali United, sehingga tidak dapat diturunkan dalam laga melawan Dewa United. Absennya Matricardi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi lini pertahanan Maung Bandung. Namun, pelatih Persib menyatakan bahwa seluruh pemain dalam kondisi baik dan segar setelah mendapat jatah libur dua hari pasca kemenangan atas Bali United. Ia menekankan pentingnya fokus penuh dalam empat pertandingan mendatang yang akan dimainkan dalam kurun waktu 16 hari, karena momen inilah yang dapat menentukan nasib tim di liga. Pelatih Persib juga menegaskan bahwa timnya harus kembali fokus pada setiap pertandingan yang akan dihadapi. Ia telah menyampaikan kepada seluruh pemain bahwa konsentrasi penuh sangat dibutuhkan di fase krusial ini. Jeda kompetisi sebelumnya memberikan waktu bagi tim untuk melakukan evaluasi dan pemulihan. Kondisi fisik dan mental para pemain dipastikan prima setelah mendapatkan porsi istirahat yang memadai. Dukungan dari para pendukung di Stadion GBLA diharapkan dapat menjadi suntikan semangat tambahan bagi para pemain Persib untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Rekor pertemuan antara Persib Bandung dan Dewa United menunjukkan bahwa setiap pertandingan selalu menyajikan drama dan tensi tinggi. Pertemuan terakhir pada 21 November 2025 mencatat kemenangan tipis Persib 1-0 di Stadion GBLA. Sebelumnya, pada 19 Agustus 2024, kedua tim bermain imbang 2-2 di Stadion I Wayan Dipta. Pertemuan lain yang juga berakhir imbang 2-2 terjadi pada 14 Juli 2023 di Stadion GBLA. Statistik ini menggambarkan bahwa Dewa United selalu mampu memberikan perlawanan ketat kepada Persib, bahkan ketika bermain di kandang lawan. Perhelatan Liga Super musim 2025-2026 semakin memanas dengan tersisa beberapa pekan. Setiap poin menjadi sangat berharga bagi tim-tim yang bersaing di papan atas maupun papan tengah. Persib Bandung, dengan ambisi untuk meraih gelar juara, tidak ingin kehilangan momentum. Kemenangan melawan Dewa United akan sangat krusial untuk menjaga asa mereka tetap terbuka. Di sisi lain, Dewa United juga membutuhkan poin untuk memperbaiki peringkat mereka dan mengamankan posisi yang lebih baik di klasemen akhir. Pertarungan di lini tengah, di mana gelandang Persib Thom Haye akan beradu taktik dengan gelandang Dewa United, diprediksi akan menjadi salah satu kunci permainan. Pengaturan serangan dan pertahanan yang baik akan menjadi penentu hasil akhir pertandingan.





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Dewa United Liga Super 2025-2026 Sepak Bola Indonesia Stadion GBLA

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »