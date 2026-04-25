Persib Bandung Gagal Raih Kemenangan Atas Arema FC, Hodak Soroti Ketumpulan Lini Depan

Pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC berakhir imbang tanpa gol. Pelatih Bojan Hodak kecewa dengan ketidakmampuan timnya mencetak gol dan menyoroti strategi bertahan Arema yang membuat permainan Persib mandek.

Pertandingan antara Persib Bandung dan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Jumat, 24 April 2026, berakhir imbang tanpa gol. Pelatih Persib Bandung , Bojan Hodak , mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut, menyoroti ketumpulan lini depan timnya sebagai masalah utama.

Hodak menjelaskan bahwa strategi bertahan total yang diterapkan Arema FC berhasil membuat permainan Persib mandek, terutama di lini tengah. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa secara defensif, timnya tampil solid dan nyaris tidak memberikan peluang bagi lawan. Namun, masalah utama terletak pada ketidakmampuan Persib untuk mencetak gol. Hodak menyebutkan bahwa skema 'parkir bus' yang diterapkan Arema FC berhasil meredam kreativitas lini tengah Persib.

Statistik pertandingan menunjukkan bahwa Persib melepaskan 28 tembakan sepanjang laga, namun tidak satu pun yang berbuah gol. Hal ini tentu saja membuat Hodak merasa frustrasi. Ia tetap memberikan apresiasi kepada Arema FC atas disiplinnya dalam bertahan, bahkan dengan sembilan hingga sepuluh pemain di area pertahanan. Hodak menekankan bahwa efektivitas dalam mencetak gol menjadi kunci utama, dan banyak peluang yang terbuang sia-sia tanpa menghasilkan gol.

Kini, tekanan semakin besar bagi Persib Bandung. Dengan hanya lima pertandingan tersisa, tim Maung Bandung tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan. Selain persaingan dengan Borneo FC Samarinda yang semakin ketat, Persija Jakarta di posisi ketiga juga masih mengintai dalam perebutan gelar juara. Hodak menegaskan bahwa Persib masih memimpin klasemen, tetapi situasi kini menjadi lebih rumit dan fokus utama adalah memenangkan semua pertandingan tersisa.

VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Arema FC Bojan Hodak Super League Sepak Bola Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

