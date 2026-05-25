Persib Bandung: Frans Putros Hilang HP Saat Konvoi Juara, Pemain Trauma Batal Hadir Syukuran

Buntut handphone (HP) atau ponsel bek Persib Bandung Frans Putros hilang saat konvoi juara di Bandung. Hal ini membuat para pemain Maung Bandung trauma hingga memutuskan batal hadir di acara syukuran hattrick juara Liga Indonesia.

Para pemain Persib sejatinya direncanakan hadir dalam acara ngagogo ikan dalam syukuran Persib hattrick juara di kolam milik manajer tim Umuh Muchtar, di Kampung Ciluluk, desa Margajaya, Kecamatan Tanjungsari, Sumedang, Senin (25/5/2026). Maung Bandung memang dipastikan keluar sebagai juara Super League 2025/2026 seusai finis di posisi puncak klasemen dengan mengemas 79 poin. Mereka layak keluar sebagai juara musim ini, karena unggul head to head dari Borneo FC yang ada di posisi kedua klasemen dengan mengemas poin yang sama.

Baca Juga: Johor Darul Ta'zim Juara 12 Musim Beruntun Liga Malaysia, Persib Bandung Kini Sudah 3 Musim Rengkuh Liga Indonesia Gelar juara Super League 2025/2026 ini menjadikan Persib mencatatkan diri berhasil hattrick juara dalam tiga musim beruntun. Untuk itu, setelah sukses mengunci hattrick juara, Persib pun langsung melakukan konvoi pada Minggu (24/5/2026). Akan tetapi, saat konvoi ini justru nasib nahas dialami oleh Frans Putros karena ia kehilangan telepon genggamnya.

Hilangnya HP Frans Putros ini bahkan disampaikan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan para pemain Persib juga kompak mengumumkan hal ini. Tak sedikit pemain Persib yang mengumumkan bahwa pemain Timnas Irak tersebut kehilangan HP dan berharap yang ketemu bisa segera mengembalikan





